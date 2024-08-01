Закрылись в комнате с грудничком. В Петербурге домашняя собака взбесилась и напала на хозяев

Домашняя собака семьи из Невского района Петербурга взбесилась в ночь на 1 августа и напала на девочку-подростка. Как стало известно «Фонтанке», пес вцепился в лицо ребенка, матери подростка пришлось закрыться в комнате, на руках у женщины также был грудничок. Петербурженка звонила в экстренные службы и просила нейтрализовать домашнее животное, которое при открытии двери начинало проявлять агрессию.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что инцидент произошел в одной из квартир на улице Джона Рида, 4.