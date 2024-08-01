Юристов, пытавшихся похитить 100 млн рублей у семьи Митволя, приговорили в Красноярске

Суд в Красноярске огласил приговор мужчинам, которые пытались похитить 100 миллионов рублей у семьи осужденного экс-главы Росприроднадзора Олега Митволя. За покушение на мошенничество два местных жителя получили по 3,5 года колонии общего режима, пишет 1 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.



По версии следствия, год назад руководитель юридической компании «ЮрВеста» Андрей Капелин узнал об аресте Олега Митволя, который сейчас отбывает срок за мошенничество на сумму более 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро. Капелин решил предложить жене Митволя свою юридическую помощь, заявив, что имеет большие связи в госорганах. Руководитель юрфирмы потребовал от супруги арестованного 100 миллионов рублей, а в ответ пообещал избавить Митволя от наказания. В сообщниках у Капелина был экс-сотрудник правоохранительных органов Владимир Бурцев.

