Олег Митволь получил 4,5 года колонии по делу о мошенничестве

Суд в Красноярске признал виновным экс-главу Росприроднадзора, председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (Красноярск ТИЗИС) Олега Митволя. Бывшего чиновника обвиняли в мошенничестве на сумму более 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро, пишет 14 сентября ngs24.ru.
С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В судебном заседании фигурант признал свою вину.
Олегу Митволю назначили наказание в 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь был задержан 8 июня в московском аэропорту Внуково и заключен под стражу. Его подозревали в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. По статье 159, часть 4, УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере») ему грозило до десяти лет лишения свободы.