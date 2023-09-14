Олег Митволь получил 4,5 года колонии по делу о мошенничестве

Суд в Красноярске признал виновным экс-главу Росприроднадзора, председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (Красноярск ТИЗИС) Олега Митволя. Бывшего чиновника обвиняли в мошенничестве на сумму более 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро, пишет 14 сентября ngs24.ru.

С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В судебном заседании фигурант признал свою вину.



Олегу Митволю назначили наказание в 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

