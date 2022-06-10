Олег Митволь задержан при попытке улететь в Дубай

Бывший заместитель главы Росприроднадзора подозревается в хищении бюджетных средств.
По делу о хищении арестован Олег Митволь — бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы. Об этом 10 июня сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. Деньги получила аффилированная с чиновником проектная организация.
Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково. Он собирался вылететь в Дубай.
Как пишет «Коммерсантъ», суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней.