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    Олег Митволь задержан при попытке улететь в Дубай

    20782
    8 комментариев

    Бывший заместитель главы Росприроднадзора подозревается в хищении бюджетных средств.

    По делу о хищении арестован Олег Митволь — бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы. Об этом 10 июня сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

    Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. Деньги получила аффилированная с чиновником проектная организация.

    Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково. Он собирался вылететь в Дубай.

    Как пишет «Коммерсантъ», суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней.

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    Комментарии (8)

    274637451
    Ну хоть кого то тормознули. А что мешало также чубайса прихватить и иже с ним?
    274480869
    Если недвижка в ЕС есть , могли бы и наводку соответствующим евроорганам до кучи дать. А так да, согласен, что не Чубайс
    266085630
    Ну это же не Чубайс!)))
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