Олег Митволь задержан при попытке улететь в Дубай

По делу о хищении арестован Олег Митволь — бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы. Об этом 10 июня сообщает РБК со ссылкой на свои источники.



Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. Деньги получила аффилированная с чиновником проектная организация.

