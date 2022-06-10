Хинштейн: Митволь заключил сделку со следствием, он признает вину

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которого арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве, пошел на сделку со следствием. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, которого, по его словам, с фигурантом связывают «многолетние товарищеские отношения».



«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений.

