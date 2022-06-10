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    Хинштейн: Митволь заключил сделку со следствием, он признает вину

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    1 комментарий

    Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которого арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве, пошел на сделку со следствием. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, которого, по его словам, с фигурантом связывают «многолетние товарищеские отношения».

    «Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений.

    При таких обстоятельствах – считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», – написал парламентарий 10 июня в своем телеграм-канале.

    О задержании Олега Митволя стало известно утром в пятницу. По данным источников РИА Новости, он оказался в руках правоохранителей еще 8-го числа в аэропорту «Внуково», когда собирался вылетать в Анталию. Пресс-служба судов Красноярского края сообщила, что председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Митволю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля. По ч. 4 ст. 159 УК РФ ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как пишут СМИ, экс-чиновника подозревают в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске.

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    Комментарии (1)

    FedorGr
    считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием» автор Хинштейн. И ведь, для осуществления снятия греха с души, и активности сотрудничества, Митволю пришлось билеты на самолёт покупать. Странно.
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