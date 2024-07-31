«Очередное кадровое решение»: глава департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов снят с должности

Директор департамента военного имущества Министерства обороны России Михаил Сапунов покинул свой пост. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.
«Это правда, он уволился», приводит издание слова своего собеседника.
Между тем сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что Сапунов «снят с должности».
«Очередное кадровое решение в МО РФ», — возвестил Рогов, сопроводив этот тезис иконками российского триколора и огня.
Сапунов был руководителем департамента имущественных отношений Минобороны с сентября 2017 года, главой департамента военного имущества он стал в 2020 году. Большую часть 1990-х проработал в ФСБ после военной службы, в 2002 году он уволился из спецслужбы и занимал гражданские должности в Московской области.