«Очередное кадровое решение»: глава департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов снят с должности

Директор департамента военного имущества Министерства обороны России Михаил Сапунов покинул свой пост. Об этом 31 июля сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«Это правда, он уволился», приводит издание слова своего собеседника.

Между тем сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что Сапунов «снят с должности».

«Очередное кадровое решение в МО РФ», — возвестил Рогов, сопроводив этот тезис иконками российского триколора и огня.