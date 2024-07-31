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    Припаркованный электросамокат насквозь пробил руку упавшему подростку в Москве: фото

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    Московские хирурги спасли 14-летнюю девочку, напоровшуюся на стопор припаркованного электросамоката. Железная опора насквозь пробила ее руку. На произошедшее ответили в компании-операторе, сообщил MSK1.RU 31 июля.

    По словам подростка, когда они «дурачились» с друзьями, она упала на стоящий рядом двухколесный транспорт, напоровшись рукой на подножку. «Чтобы доставить девушку в больницу, сначала пришлось вызывать МЧС. Спасатели распилили стопор, а потом пациентку на скорой помощи доставили в НИИ НДХиТ», — сообщили в Telegram-канале НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 31 июля.

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    Медики провели операции по удалению стопора и зашиванию ран. Специалисты отметили, что девочке крупно повезло — обошлось без переломов и повреждения мышц. Через 8 дней ее выписали.

    Как сообщили MSK1.RU в пресс-службе компании «МТС Юрент», которой принадлежал тот самый СИМ, пострадавшей могут оказать помощь с компенсационными выплатами при соблюдении ряда условий.

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