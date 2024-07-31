Правительство ограничивает экспорт бензина из России

Правительство приняло принципиальное решение ограничить экспорт бензина в сентябре — октябре, сообщает 31 июля ТАСС со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина. Запрет не распространяется на дизельное топливо.

«Принято принципиальное решение на сентябрь — октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться», — заявил в Госдуме Павел Сорокин. По его словам, чтобы избежать «любых проблем», также запрет будет действовать и в августе.

Запрет на экспорт бензина из РФ действовал с 1 марта по 31 августа, однако в июле на один месяц было сделано исключение. Это было сделано ради поддержания стабильности на топливном рынке из-за повышения спроса. Как ранее заявил Александр Новак, снятое в июле ограничение вновь будет введено с 1 августа, также в правительстве обсуждали продление запрета на сентябрь и октябрь.