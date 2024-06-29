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    «Рынок РФ насыщен топливом»: правительство продлило снятие запрета на экспорт бензина

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    Правительство России 29 июня продлило временное снятие запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 31 июля 2024 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

    Такое решение было принято, «так как рынок РФ насыщен топливом», сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев (цитата по ТАСС).

    Ранее правительство приостанавливало действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года.

    Напомним, в конце февраля правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа. Ограничения объяснили необходимостью поддержания стабильности на топливном рынке из-за повышения спроса.

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