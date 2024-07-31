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    Двое взрослых и трое детей погибли в раздавленной фурами машине на Кубани. Фото

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    Пять человек погибли в страшной аварии с двумя грузовиками и автомобилем на трассе в Краснодарском крае. Легковой транспорт оказался полностью смят. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю 30 июля.

    ГУ МВД России по Краснодарскому краю

    Трагическая авария случилась на автодороге «Славянск-на-Кубани – Крымск» в сторону Славянска-на-Кубани. По предварительным данным, водитель фуры МАЗ, нарушив дистанцию, столкнулся с попутным Chevrolet Lacetti. По инерции последний врезался в едущий впереди грузовик.

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    В результате автомобиль оказался зажат между двумя большегрузами. Машина буквально превратилась в груду металла, находящиеся в ней двое взрослых и трое детей погибли.

    Личности погибших устанавливаются.

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    ДТПФураКубаньКраснодарский край
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