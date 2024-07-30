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    Илон Маск предположил, что сказал бы Чингисхан о сотне детей Павла Дурова

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    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о том, что основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров имеет более 100 биологических детей. Он ответил ему от лица Чингисхана. Пост во вторник, 30 июля, появился в соцсети Х.com.

    «Уровень новичка — Чингисхан», — написал Маск в отношении новости про детей Дурова.

    Официально у основателя Монгольской империи было как минимум 4 сына и 5 дочерей от первой жены Бортэ. Однако историки считают, что Чингисхан имел несколько сотен детей, потому что у него, как считается, было около «500 второстепенных жен».

    Накануне Павел Дуров рассказал, что около 15 лет назад стал донором спермы, благодаря ему более 100 пар в 12 странах смогли завести детей.

    У самого Илона Маска по меньшей 12 детей от разных женщин, пишет Bloomberg. Недавно основатель Tesla и Space X рассказал об обмане, после которого его сын сменил пол. «Мой сын Ксавье мертв», — заявил он.

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    Илон МаскПавел ДуровДети
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