Илон Маск предположил, что сказал бы Чингисхан о сотне детей Павла Дурова

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о том, что основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров имеет более 100 биологических детей. Он ответил ему от лица Чингисхана. Пост во вторник, 30 июля, появился в соцсети Х.com.



«Уровень новичка — Чингисхан», — написал Маск в отношении новости про детей Дурова.



Официально у основателя Монгольской империи было как минимум 4 сына и 5 дочерей от первой жены Бортэ. Однако историки считают, что Чингисхан имел несколько сотен детей, потому что у него, как считается, было около «500 второстепенных жен».

