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    «Мой сын Ксавье мертв». Илон Маск рассказал об обмане, после которого его сын сменил пол

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    Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал психологу Джордану Питерсону, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания, а позже сменил пол. Об этом во вторник, 23 июля, пишет Fox News.

    Американский предприниматель считает, что его заставили подписать документы за сына, пригрозив, что тот может покончить с собой. Маск утверждает, что в 2020 году все находились в смятении от коронавируса и он не понимал, что именно разрешает.

    По словам Илона Маска, блокаторы полового созревания являются, по сути, препаратами для стерилизации. Основатель SpaceX считает идеологию вокизма невероятным злым, а те, кто пропагандирует ее, должны сесть в тюрьму.

    «Это случилось с одним из моих старших сыновей, когда меня, по сути, обманом заставили подписать документы за одного из моих старших сыновей, Ксавье. <...> Я потерял сына. <...> Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма», — заявил Маск в ходе интервью.

    В 2022 году сын Илона Маска, которому уже исполнилось 18 лет, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон.

    В соцсети Х предприниматель уточнил, что Ксавье страдал легким аутизмом, что способствовало гендерной дисфории. Маск понял это, когда его сыну было 4 года.

    «Но он не был девушкой», — подытожил бизнесмен.

    Илон Маск добавил, что после произошедшего с сыном «поклялся уничтожить вирус вокизма».

    Недавно Маск объявил о перемещении штаб-квартиры SpaceX из-за ЛГБТ*.

    Идеологию вокизма (от wake — «пробуждаться») используют сексуальные меньшинства в значении «осознание себя как личности, у которой есть права».

    *В России Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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