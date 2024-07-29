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    Павел Дуров рассказал, что был донором спермы и имеет более 100 биологических детей

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    Основатель Telegram Павел Дуров 29 июля рассказал, что является биологическим отцом более ста детей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Бизнесмен намерен «открыть свой исходный код ДНК», чтобы его детям было «легче найти друг друга».

    «Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? Пятнадцать лет назад ко мне обратился мой друг со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», - написал Дуров.

    В итоге предприниматель стал донором спермы, и его деятельность на этот поприще помогла более чем ста парам в 12 странах завести детей. «Теперь я планирую открыть исходный код своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга», - добавил предприниматель.

    Он подчеркнул, что хочет поспособствовать дестигматизации самого понятия о донорстве спермы и побудить к этому больше здоровых мужчин, чтобы пары, которые пытаются завести детей, имели для этого больше возможностей.

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