Павел Дуров рассказал, что был донором спермы и имеет более 100 биологических детей

Основатель Telegram Павел Дуров 29 июля рассказал, что является биологическим отцом более ста детей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Бизнесмен намерен «открыть свой исходный код ДНК», чтобы его детям было «легче найти друг друга».



«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? Пятнадцать лет назад ко мне обратился мой друг со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», - написал Дуров.

