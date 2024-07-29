Российский теннисист Сафиуллин обыграл Томаса Этчеверри на Олимпиаде в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин 29 июля обыграл аргентинца Томаса Этчеверри на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже и прошел в третий круг турнира.

Россиянин, 66-я ракетка мира, обыграл 36-ю ракетку мира в двух сетах со счетом 6:0, 7:6 (7:1). Матч шел почти два часа.

За выход в четвертьфинал Сафиуллин будет бороться либо с испанцем Карлосом Алькарасом (в 2023 году Сафиуллин одержал над ним победу), либо с голландцем Таллоном Грикспором (28-й). Дата и время матча третьего круга пока неизвестны.

Роману Сафиуллину 26 лет, и его лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

