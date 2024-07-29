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    Российский теннисист Сафиуллин обыграл Томаса Этчеверри на Олимпиаде в Париже

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    Российский теннисист Роман Сафиуллин 29 июля обыграл аргентинца Томаса Этчеверри на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже и прошел в третий круг турнира.

    Россиянин, 66-я ракетка мира, обыграл 36-ю ракетку мира в двух сетах со счетом 6:0, 7:6 (7:1). Матч шел почти два часа.

    За выход в четвертьфинал Сафиуллин будет бороться либо с испанцем Карлосом Алькарасом (в 2023 году Сафиуллин одержал над ним победу), либо с голландцем Таллоном Грикспором (28-й). Дата и время матча третьего круга пока неизвестны.

    Роману Сафиуллину 26 лет, и его лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

    Накануне Сафиуллин в двух сетах выиграл у 21-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило, но вместе с Даниилом Медведевым выбыл из парного турнира Олимпийских игр после поражения в матче против немецкого дуэта.

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    Mies29 Июл 2024 в 18:24
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