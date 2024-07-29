На вечере памяти автора «Петербургского ангела» Романа Шустрова покажут фильм о нем и представят его автобиографию

31 июля в Детской библиотеке истории и культуры (ул. Марата, 72) пройдет вечер памяти кукольника и скульптора Романа Шустрова, которому 30 июля исполнилось бы 65 лет. Вход свободный, 0+.

В 18:30 покажут 40-минутный фильм «Роман Шустров. Папа ангелов» и расскажут, что осталось за кадром. Лента недавно вышла на телеканале «Культура», ее нет в Сети, и это уникальная возможность посмотреть фильм.

Затем состоится презентация автобиографической книги Романа Шустрова «Я — кукольник», представляющей собой воспоминания о зарождении и развитии жанра декоративной куклы в Ленинграде — Петербурге, в которых он принимал непосредственное участие.



В сам день рождения Романа — 30 июля — всех желающих ждут в 18 часам у «Петербургского ангела» в Измайловском саду у Молодежного театра на Фонтанке, чтобы вспомнить о скульпторе и оставить цветы.