    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    751мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.57eur93.26

    На вечере памяти автора «Петербургского ангела» Романа Шустрова покажут фильм о нем и представят его автобиографию

    437
    обсудить
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    31 июля в Детской библиотеке истории и культуры (ул. Марата, 72) пройдет вечер памяти кукольника и скульптора Романа Шустрова, которому 30 июля исполнилось бы 65 лет. Вход свободный, 0+.

    В 18:30 покажут 40-минутный фильм «Роман Шустров. Папа ангелов» и расскажут, что осталось за кадром. Лента недавно вышла на телеканале «Культура», ее нет в Сети, и это уникальная возможность посмотреть фильм.

    Затем состоится презентация автобиографической книги Романа Шустрова «Я — кукольник», представляющей собой воспоминания о зарождении и развитии жанра декоративной куклы в Ленинграде — Петербурге, в которых он принимал непосредственное участие.

    В сам день рождения Романа — 30 июля — всех желающих ждут в 18 часам у «Петербургского ангела» в Измайловском саду у Молодежного театра на Фонтанке, чтобы вспомнить о скульпторе и оставить цветы.

    Напомним, Роман Шустров скончался в мае 2020 года. В Петербурге несколько мест, где установлены скульптуры Романа Шустрова: самый известный — старичок-ангел на скамейке в Измайловском саду, ангел Любашик на лавочке в Любашинском саду на Полюстровском проспекте и ангел с граммофоном на набережной реки Карповки, установленный в память о медиках, погибших от COVID-19, после смерти скульптора. В 2021 году на берегу канала Грибоедова открылся мемориальный Музей петербургских ангелов.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close