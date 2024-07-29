Жил-был кукольник

Фото: из домашнего архива Романа Шустрова и Марии Касьяненко Поделиться Поделиться





Роман Шустров. Ему очень шло это имя. Он получил его в честь мужа одной из маминых тетушек, которая во время войны была тяжело ранена и не могла идти сама. Много километров будущий муж пронес ее на руках до госпиталя. Вместе с именем наш художник-кукольник Роман Шустров получил добрую душу и невероятную потребность помогать людям, объединять их своими идеями.



Все, кто знал Романа Шустрова, удивлялись тому, как искренне он делился своими знаниями, как горячо и страстно придумывал проекты. И это касалось не только творческих идей в искусстве.



Он творил каждую секунду своей жизни: яичницу со смайликом, фотографию со струйками из водосточных труб, причудливый костюм художника, косичку, сплетенную из бороды, гигиеническую маску, разрисованную под смешную ослиную морду. Ирония была частью его натуры, и он не переставал играть, как ребенок, буквально во всё! Тем непоправимее кажется то, что случилось с его жизнью, в которую ковид ворвался, как атомная бомба, разрушив весь тот мир, который он так долго и кропотливо создавал.



Незадолго до трагических событий Роман со своей женой Марией Касьяненко — его ученицей, партнером и соратником во всех проектах — переехал в новую мастерскую, которая, как и прежняя, расположена в Коломне, старинном районе Петербурга. Супруги были полны планов, идей, но ковидный карантин остановил стремительный поток их жизни, заставил спрятаться в собственную норку, что в итоге и стало роковым обстоятельством и для Романа, и для Марии.



Фото: из домашнего архива Романа Шустрова и Марии Касьяненко Фото: из домашнего архива Романа Шустрова и Марии Касьяненко Фото: из домашнего архива Романа Шустрова и Марии Касьяненко Фото: Анатолий Бисинбаев Поделиться Поделиться





В последний период жизни Роман горел желанием преобразовать Матисов остров, который был одним из первых заселенных петровскими людьми участков нового города. На этом острове строились лесопилки, заводы, тут кипела производственная жизнь, что давало работу многим людям. Здесь отливались чугунные детали будущих мостов и храмов, здесь развивалась промышленная наука, вышел на воду первый в России пароход. А теперь остров, находящийся в одной из лучших частей Коломны, несправедливо закрывает горожанам выход к Финскому заливу, храня на захламленных берегах остовы старых кораблей.



Роман писал письма в разные инстанции, он хотел населить полуразрушенные здания художниками, ремесленниками, воссоздать исторический контекст с мельницами, старинными кораблями, что привлекло бы туристов, огромный пустырь превратить в место проведения уличных фестивалей. Ответы на письма выглядели как отписки, городские чиновники явно не готовы были ничего менять. И Роман сидел перед зеркалом, ведя сам с собой бесконечный разговор о том, как были бы важны эти изменения. Думаю, его уход в большой мере был предопределен тем, что он не был понят, его идеи не приняли или даже просто не обратили на них внимания.



30 июля — день рождения художника. В 60-летний юбилей прекрасная выставка работ Романа «Бумажная душа» прошла в музее Анны Ахматовой. Многие вспоминают, как Рома возил по выставке паровозик из деревянных скульптур на колесиках, привязанных друг к другу, что-то при этом напевая. А на открытие надел большой берет, чтобы быть похожим на Рембрандта, хотя больше он походил на счастливого ребенка. В этом году Роману Шустрову исполнилось бы 65 лет .



Фото: из домашнего архива Романа Шустрова и Марии Касьяненко Поделиться Поделиться





Обычно в этот день 30 июля с утра он шел в спа-центр на Васильевском острове. Затем они с женой отправлялись в долгую пешеходную прогулку к местам его детства — Литейный проспект, улицы Чайковского и Фурштатская, Таврический сад, с которым у Ромы было связано много образов, ставших знаковыми для его творчества. Потом шли в кафе «Заводные яйца», в котором много лет назад он вместе с другом создал уникальный интерьер с ростовыми куклами, картинами, тщательно продуманными предметами.



Прежде таких кафе, оформленных Романом, в городе было много, но они постепенно исчезали, совсем недавно закрылось знаменитое «Депо» рядом с Московским вокзалом, и осталось только несколько пристанищ творческих идей Романа. Можно считать Роминым арт-объектом и пивную «Толстый фраер», где сохранились его ростовые фигуры главного персонажа и куда летом 2003 года Мария Касьяненко пришла подработать официанткой во время студенческих каникул.



Тогда же и началась их прекрасная история любви, длившаяся 17 лет ! Ей было 18, ему 43. Разница в возрасте почти в 26 лет не была помехой их союзу...

Через год после смерти Ромы трагически ушла из жизни и Мария. Мастерская, в которой даже не был закончен ремонт, уныло ждала хозяев. Вот тогда и пришла спасительная идея, которая позволила каким-то образом продолжить идеи Романа, — надо создать в их мастерской музей!

Теперь Музей петербургских ангелов на проспекте Римского-Корсакова известен многим горожанам, жителям других городов России и не только. Наверное, Петербург давно ждал такого места, куда люди могут прийти в поиске душевного тепла. Их встречают произведения Романа и Марии, которые, наверное, до сих пор не понимают, где их создатели. Но они рядом! В каждом жесте куклы, в каждом кусочке интерьера, продуманном прекрасной парой.



В городе есть несколько мест, где установлены скульптуры Романа Шустрова. Первая появилась в результате победы художника в городском конкурсе на создание скульптуры малой формы в 2012 году. Это Петербургский ангел, который поселился в Измайловском саду возле Молодежного театра на Фонтанке. Рома очень любил приходить сюда и наблюдать издалека, как люди гусиной чередой тянутся к скамейке с фигуркой старичка-ангела, чтобы сфотографироваться рядом с ним, посидеть у его ног, повязать шарфик или о чем-то горячо ему поведать. Через несколько лет в Любашинском саду на Полюстровском проспекте появился новый фонтан с красивой беседкой. Здесь на лавочке удобно устроился ангел Романа, слегка напоминающий юного Пушкина. Ангела ласково прозвали Любашиком.



Роман Шустров в Измайловском саду Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После смерти Ромы в Музее игрушки на Карповке была устроена большая персональная выставка его работ. Одну из них выбрали для создания еще одной скульптуры — в память о погибших от ковида врачах. Фигурка ангела с граммофоном прекрасно отвечала идее такого памятника. Мария успела поработать с формой, отдав последнюю дань таланту своего мужа.

А совсем недавно возле главного университета города появился еще один фонтан. По замыслу инициаторов для украшения этого фонтана использовали образ скульптуры, созданной Романом Шустровым много лет назад. Так «родился» студент в мантии и шапочке выпускника. Рядом стопка книг, к которой приставлена лесенка, и по ней ползет улитка как символ знаний. Для нее был использован рисунок Марии Касьяненко.

Жизнь художника скоротечна, но образы, которые он создает, продолжают жить и служат основой для новых творений. Роман Шустров успел создать немало ангелов и других ярких характерных персонажей, многие его работы разъехались по разным странам и живут в самых необычных интерьерах. В квартирах всех его друзей есть работы Ромы. Он часто дарил свои рисунки, и они всегда вызывали добрую улыбку, с ними тепло и уютно, с ними можно разговаривать, его герои полны иронии, энергии жизни, страсти, игры.



Сегодня Музей петербургских ангелов, которому от роду нет и трех лет, живет очень активно, проводит выставки художников, мастер-классы, экскурсии, творческие вечера, концерты-квартирники. Его сотрудники Елена Добрякова и Людмила Осокина встретят посетителей с теплой улыбкой и расскажут много интересного о жизни художников.

Скоро ожидается пополнение на Матисовом острове. Хоть жизнь на острове почти законсервировалась, живые идеи Романа Шустрова неизбежно пробьют себе дорогу, в это очень хочется верить.



Недавно на телеканале «Культура» был показан 40-минутный фильм «Роман Шустров. Папа ангелов», который вызвал новую волну интереса к музею.



Тот, кто еще не знаком с этим фильмом, сможет его увидеть 31 июля в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга (филиал № 2 ЦСДБ им. А. С. Пушкина, ул. Марата, 72 ) на вечере памяти, посвященном 65-летию художника. Начало в 18 часов , вход свободный.



А те, кто не сможет попасть в библиотеку, приходите в день его рождения 30 июля к Петербургскому ангелу — старичку-блокаднику, который сидит в Измайловском саду у Молодежного театра на Фонтанке. Ждем друзей в 18 часов . Вспомним, поговорим, оставим цветы…

Ольга Шустрова



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