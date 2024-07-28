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    «В лучшую сторону для нас пока ничего не меняется»: Патрушев о результатах выборов в США

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    Российским властям совершенно все равно, победит ли на выборах в США Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое заявление сделал помощник президента России Николай Патрушев.

    «В лучшую сторону для нас пока ничего не меняется», сказал экс-секретарь Совета безопасности РФ (цитата по Интерфакс). Ранее в Кремле рассказали, чем займется Патрушев на должности помощника президента.

    В то же время, по мнению Патрушева, Запад и Украина заинтересованы сейчас в том, чтобы восстановить свои силы, а Россия имеет преимущество в спецоперации - поэтому заявления украинских властей о возможности переговоров с Россией являются тактическим ходом.

    25 июля вице-президент США Камала Харрис официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента страны. Она уже начала предвыборную кампанию.

    Бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Миннесота, заявил, что победа на выборах Камалы Харрис приведет к тому, что страна может быть втянута в третью мировую войну.

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    ПатрушевДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США
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