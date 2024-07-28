«В лучшую сторону для нас пока ничего не меняется»: Патрушев о результатах выборов в США

Российским властям совершенно все равно, победит ли на выборах в США Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое заявление сделал помощник президента России Николай Патрушев.

«В лучшую сторону для нас пока ничего не меняется», сказал экс-секретарь Совета безопасности РФ (цитата по Интерфакс). Ранее в Кремле рассказали, чем займется Патрушев на должности помощника президента.



В то же время, по мнению Патрушева, Запад и Украина заинтересованы сейчас в том, чтобы восстановить свои силы, а Россия имеет преимущество в спецоперации - поэтому заявления украинских властей о возможности переговоров с Россией являются тактическим ходом.