Камала Харрис официально заявила о вступлении в предвыборную гонку за пост президента США

Вице-президент США Камала Харрис официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента страны. Она уже начала предвыборную кампанию.



«Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов Америки», — написала она на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) 25 июля.

Вместе с заявлением Харрис опубликовала агитационный ролик, в котором противопоставляет свою позицию позиции республиканцев. На фразе: «Некоторые люди считают, что мы должны быть страной хаоса, страха, ненависти», в нем демонстрируются кадры с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который вновь баллотируется на президентский пост от республиканской партии.