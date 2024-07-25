Камала Харрис официально заявила о вступлении в предвыборную гонку за пост президента США

Вице-президент США Камала Харрис официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента страны. Она уже начала предвыборную кампанию.
«Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов Америки», — написала она на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) 25 июля.
Вместе с заявлением Харрис опубликовала агитационный ролик, в котором противопоставляет свою позицию позиции республиканцев. На фразе: «Некоторые люди считают, что мы должны быть страной хаоса, страха, ненависти», в нем демонстрируются кадры с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который вновь баллотируется на президентский пост от республиканской партии.
Вице-президент уже провела первый митинг в рамках предвыборной кампании, сообщает Sky News. Он прошел в Висконсине — ключевом штате на политическом поле битвы.
Напомним, что от демократической партии на пост президента США должен был баллотироваться действующий глава государства Джо Байден. Однако 21 июля он объявил, что выходит из предвыборной гонки, объяснив это необходимостью передать эстафету молодым. В качестве альтернативы себе он поддержал кандидатуру Харрис. Сообщалось, что после этого демократы за 5 часов пожертвовали для кампании Харрис 27,5 миллиона долларов. Трамп уже объявил о готовности провести с ней дебаты.
В то же время движение Black Lives Matter отказалось поддерживать ее потенциальное выдвижение от демократов, заявив, что назначение Харрис без проведения голосования среди граждан — это вопиющее пренебрежение демократическими принципами.