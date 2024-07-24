«Пренебрежение демократическими принципами неприемлемо». Black Lives Matter выступило против Камалы Харрис

Движение Black Lives Matter отказалось поддерживать потенциальное выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом сообщается на сайте BLM.



Общественная организация Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») выступила против выдвижения кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США. По мнению BLM, чернокожими избирателями пытаются манипулировать, назначая Камалу Харрис и неизвестного вице-президента, так как не проводятся голосования среди граждан.



«Это вопиющее пренебрежение демократическими принципами неприемлемо. Хотя потенциальный результат президентства Харрис может быть историческим, процесс его достижения должен соответствовать истинным демократическим ценностям», — говорится на сайте.



Как отмечает движение Black Lives Matter в своем сообщении, им неясно, как Харрис относится к принципам демократии, а также кто может стать ее потенциальным вице-президентом и какой у него есть опыт.



Так, движение в своем заявлении потребовало провести виртуальные досрочные праймериз в Америке перед тем, как пройдет съезд партии демократов в августе. Помимо этого BLM настаивает на том, чтобы гражданам США позволили участвовать в процессе выдвижения кандидатов от демократической партии.



«Если Камала Харрис должна быть номинирована, это должно произойти через процесс, который поддерживает демократические принципы, и общественное участие», — объясняется в сообщении.



В обратном случае, без какого-либо публичного голосования, демократической партии угрожает превращение в «партию лицемеров».



По словам BLM, несмотря на то, что исторически чернокожие были лояльны к демократам, со временем партия начала воспринимать их голоса как должное. В связи с этим политики стали пренебрегать реальными потребностями людей. Сейчас же организация Black Lives Matter подчеркивает, что во главу угла ставит борьбу с расовой и экономической несправедливостью, которая влияет на чернокожие общины.



Национальный комитет демократической партии и предвыборный штаб Харрис пока не прокомментировали заявление, опубликованное на сайте BLM.



Выборы президента США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп будет представлять республиканскую партию. От партии демократов должен был выступать Джо Байден, но 21 июля он объявил, что покидает предвыборную гонку за пост президента, и отметил, что будет главой государства до конца своего срока. В качестве альтернативы себе он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис.



После того как действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки, демократы пожертвовали 27,5 миллиона долларов для кампании Камалы Харрис за пять часов.

