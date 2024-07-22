На предвыборную кампанию Камалы Харрис пожертвовали 27,5 млн долларов за 5 часов

Демократы пожертвовали 27,5 миллиона долларов для кампании Камалы Харрис через пять часов после того, как действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. Об этом 22 июля сообщает NBC News.



Позднее платформа ActBlue, которой пользуются демократы, рассказала, что меньше чем за день удалось собрать 46,7 миллиона долларов, что стало самой большой суммой пожертвований за сутки.



Действующий президент США Джо Байден накануне отказался от участия в предвыборной гонке, но останется на посту до истечения срока полномочий. В качестве альтернативы себе он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис.