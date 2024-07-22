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    «Я устал. Я мухожук». Как россияне рефлексируют по поводу снятия Байдена с выборов президента

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    Президент Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на исполнении своих обязанностей до конца срока. Эта новость всколыхнула ленту новостей в воскресенье, 21 июля, самые креативные тут же принялись клепать мемы. Собрали лучшие для вас.

    Молодым — везде у нас дорога, старикам — везде у нас почет

    Тема возраста, пожалуй, оставалась ключевой на протяжении всего срока Джо Байдена. Ещё острее она себя проявила и в момент объявлении о снятии кандидатуры действующего главы Белого дома с предвыборной гонки.

    Фото: Соцсети / Авиасейлс
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    Митинг у посольства США дал плоды

    «Родные, мы спели «Я РУССКИЙ» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — шутит артист Shaman.

    Фото: Telegram / Shaman
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    Я устал. Я ухожу

    Telegram / Пул N3

    Фото: соцсети
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    Фото: СОЛОВЬЁВ / Telegram
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    Камилла Харрис — преемница

    Фото: соцсети
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    Telegram / Двач

    Фото: соцсети
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    Что будет с Украиной?

    Фото: Telegram / Пул N3
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    Дедушка, кувшинчик!

    Весной 2022 года после того, как Джо Байден дважды не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, он заявил: «Я знаю, знаю, называйте меня Биден».

    Фото: Telegram / Двач
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    Фото: Соцсети / Авиасейлс
    Фото: Telegram / Shaman
    Фото: соцсети
    Фото: СОЛОВЬЁВ / Telegram
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: Telegram / Пул N3
    Фото: Telegram / Двач

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