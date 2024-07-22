«Я устал. Я мухожук». Как россияне рефлексируют по поводу снятия Байдена с выборов президента

Президент Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на исполнении своих обязанностей до конца срока. Эта новость всколыхнула ленту новостей в воскресенье, 21 июля, самые креативные тут же принялись клепать мемы. Собрали лучшие для вас.

Молодым — везде у нас дорога, старикам — везде у нас почет

Тема возраста, пожалуй, оставалась ключевой на протяжении всего срока Джо Байдена. Ещё острее она себя проявила и в момент объявлении о снятии кандидатуры действующего главы Белого дома с предвыборной гонки.