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    Обращение к нации: Байден впервые публично объяснил решение выйти из президентской гонки

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    Американский лидер Джо Байден выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома. Он объяснил свой выход из президентской гонки тем, что необходимо сохранить демократию и передать молодому поколению эстафету, даже если придется пожертвовать собственными амбициями. Трансляция в четверг, 25 июля, проводилась на YouTube-канале Белого дома.

    Байден заявил, что его достижения и видение будущего Америки заслужило второго срока, но ничто не должно помешать «спасению нашей демократии, в том числе и личные амбиции».

    Фото: Скриншот трансляции на YouTube-канале Белого дома
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    «Решил, что лучший способ двигаться вперед — передать эстафету новому поколению», — заявил президент США, добавив, что это лучший способ объединить американскую нацию.


    По мнению Джо Байдена, сейчас «время и место для новых, более молодых голосов». Нынешний американский лидер призвал граждан поддержать на предстоящих выборах вице-президента США Камалу Харрис.

    В оставшиеся полгода своих полномочий Байден займется ростом экономики США и защите прав американцев, Еще президент уточнил, что Америка будет помогать объединять коалицию стран, помогающих Украине и укрепляющих НАТО.

    Также Джо Байден заявил, что намерен добиться окончания боевых действий в секторе Газа и освобождения заложников. Кроме того, в своей речи Байден назвал себя первым президентом США в 21 веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

    Еще в обращении к нации Джо Байден заявил, что во время его президента якобы был переломлен тренд на укрепление Китая. «Было принято думать, что Китай неизбежно обойдет, превзойдет США. Теперь это уже не так», — сказал он.

    На обращение президента США Джо Байдена оперативно отреагировал бывший американский лидер Дональд Трамп. Он полностью раскритиковал выступление Байдена, назвал главу государства жуликоватым, а вице-президента Харрис лживой. По его мнению, они — позор Америки.

    «Речь «кривого» Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой», — отметил Трамп (цитата по РБК).

    Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из предвыборной гонки на пост президента США, но исполнит свои обязанности до конца срока. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

    Фото: Скриншот трансляции на YouTube-канале Белого дома

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