Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с Камалой Харрис. Дата уже известна

Экс-президент США и участник предвыборной гонки Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с действующим вице-президентом Камалой Харрис, ставшей своего рода альтернативой Джо Байдену после его выхода из борьбы за пост главы государства.

Как сообщает сегодня издание Politico, дебаты Трампа и Харрис состоятся 10 сентября на телеканале ABC.

Изначально Трамп настаивал, чтобы трансляцию дебатов вел канал Fox News, но в конце концов заявил, что будет участвовать в них где угодно и готов встретиться с демократическим кандидатом больше чем один раз. Дебаты он при этом назвал обязанностью претендентов на пост президента.