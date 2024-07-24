    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, южн

    761мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur95.46

    Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с Камалой Харрис. Дата уже известна

    1485
    8 комментариев

    Экс-президент США и участник предвыборной гонки Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с действующим вице-президентом Камалой Харрис, ставшей своего рода альтернативой Джо Байдену после его выхода из борьбы за пост главы государства.

    Как сообщает сегодня издание Politico, дебаты Трампа и Харрис состоятся 10 сентября на телеканале ABC.

    Изначально Трамп настаивал, чтобы трансляцию дебатов вел канал Fox News, но в конце концов заявил, что будет участвовать в них где угодно и готов встретиться с демократическим кандидатом больше чем один раз. Дебаты он при этом назвал обязанностью претендентов на пост президента.

    Команда Харрис пока никак не прокомментировала заявление Трампа. Дата 10 сентября была определена еще в то время, когда Байден был главным соперником Трампа от Демократической партии: Трамп и Байден в мае договорились о двух дебатах — 27 июня, организованных CNN, и 10 сентября, с трансляцией на ABC.

    Демократы по итогам дебатов сочли выступление Байдена провальным. Это стало одной из ключевых причин выхода Байдена из президентской гонки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дональд ТрампКамала ХаррисВыборы в СШАДебаты
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close