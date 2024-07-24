Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с Камалой Харрис. Дата уже известна

Экс-президент США и участник предвыборной гонки Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с действующим вице-президентом Камалой Харрис, ставшей своего рода альтернативой Джо Байдену после его выхода из борьбы за пост главы государства.
Как сообщает сегодня издание Politico, дебаты Трампа и Харрис состоятся
Изначально Трамп настаивал, чтобы трансляцию дебатов вел канал Fox News, но в конце концов заявил, что будет участвовать в них где угодно и готов встретиться с демократическим кандидатом больше чем один раз. Дебаты он при этом назвал обязанностью претендентов на пост президента.
Команда Харрис пока никак не прокомментировала заявление Трампа. Дата
Демократы по итогам дебатов сочли выступление Байдена провальным. Это стало одной из ключевых причин выхода Байдена из президентской гонки.