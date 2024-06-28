«Это провал», — подумала демпартия после дебатов Байдена и Трампа

Фото: Gerald Herbert/AP/TASS Поделиться Поделиться





В американских СМИ — разбор полетов (или приземления?) действующего и бывшего президентов на дебатах в CNN, состоявшихся 27 июня. Они породили нешуточную интригу: сменят ли демократы своего кандидата Джо Байдена на переправе?

Большинство американских СМИ заявляют, что для действующего президента прошедшие дебаты были самыми слабыми с тех пор, как они начали проводиться в США, то есть с 1960 года, когда впервые Джон Кеннеди и Ричард Никсон дебатировали (кстати, один на один — зрителей, как и в этот раз, не было) в телестудии. Но даже соблюдение этого условия, дававшего фору Байдену, не спасло 81-летнего политика.



«Нокаутирующий удар нанес Трамп на 15-й минуте»

Washington Examiner пишет, что дебаты обернулись для Байдена катастрофой: «Первые президентские дебаты длились 90 минут, но президент Джо Байден проиграл их в течение 10 минут. Он тут же споткнулся, потерял ход мыслей и замолчал. На это было больно смотреть, и было очевидно, что независимо от того, сколько он готовился, он был совершенно неспособен связать предложения и привести связные аргументы». (Напомним, ранее СМИ говорили о подготовке президента к дебатам так, что неделю он не появлялся на публике.)



Трамп, как считают в Washington Examiner, нанес нокаутирующий удар всего через 15 минут с начала дебатов, после бессвязного ответа Байдена о нелегальной иммиграции: «Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения. Я не думаю, что он тоже знает». Это было честно. Это было правдой. <...> Этот момент (дебаты. — Прим. ред.) запечатлел 90 минут пыток, которым Америка и ее избиратели подверглись в четверг вечером. Мы наблюдали за действующим президентом, который был тем, кем его называл специальный прокурор Роберт Гур, — пожилым человеком с плохой памятью. Он был неспособен к серьезному участию на самой большой политической сцене». (Напомним, о проблемах, обусловленных возрастом и когнитивными способностями, впервые заговорили еще в феврале, когда Роберт Гур сообщил о провалах в памяти у Байдена.)



Реакция в соцсетях: «рукалицо»

Несмотря на то что президентские дебаты обычно не сильно влияют на результаты выборов — мнения к этому моменту уже сформировываются, — на этот раз все иначе. Как пишут CNN, «если дебаты были лучшим шансом для президента переломить ход напряженной гонки с Трампом, из-за которой он рискует проиграть переизбрание, то это был провал. Байден закончил вечер с Демократической партией, находящейся в кризисе, серьезными разговорами за кулисами среди высокопоставленных фигур о том, является ли его кандидатура теперь устойчивой, за два месяца до съезда Демократической партии».



The Washington Post сообщает, что демократы паникуют из-за выступления Байдена на дебатах и сомневаются в его будущем. Причем самое печальное для партии — реакция доноров — демократов. Издание пишет: «Один из них отправил смайл с фейспалмом («рукалицо». — Прим. ред.) с одним словом: «Ой!» Другой был более прямолинеен, отправив сообщение с желтым смайликом, извергающим зеленую рвоту. <...> Даже бывший директор по коммуникациям Байдена Кейт Бедингфилд заключила в Сети: «Это было действительно разочаровывающее выступление Джо Байдена на дебатах».

Когда эфир еще не закончился, демократы паниковали, а республиканцы ликовали. The New York Time: «Демократы сочли выступление президента Байдена обескураживающим, в то время как республиканцы пребывали в ликующем настроении. Колеблющиеся избиратели были сбиты с толку».

«Рейтерс» анализирует, какое впечатление дебаты произвели на еще не определившихся избирателей: «Семеро из девяти избирателей, встревоженные выступлением Байдена, сказали Reuters, что теперь они склоняются к Трампу и больше не верят, что Байден может выполнять свои обязанности президента. Трое из них заявили о решении голосовать за Трампа в его матче-реванше с Байденом на выборах 5 ноября, хотя двоим из них не нравится бывший президент-республиканец». Издание приводит цитаты из разговоров с рядовыми избирателями: «51-летняя Мередит Маршалл, живущая в районе Лос-Анджелеса и работающая на себя, сказала, что дебаты повергли ее в шок. Она голосовала за Байдена в 2020 году, но теперь склоняется к Трампу, это обусловлено тем, что она назвала отсутствием остроты ума у Байдена. <...> «Какая катастрофа для демократов!» — сказал 63-летний Скотт Харрингтон, торговец рыбой из Массачусетса».

«Рейтерс» нашло среди опрошенных и хорошие новости для Байдена: «Эшли Альтум, 28-летняя менеджер по психическому здоровью из Южной Каролины, перед дебатами разрывалась между Байденом и кандидатом от третьей партии. Она сказала, что удовлетворена ответами Байдена, учитывая, что он был более готов, чем Трамп, отвечать на вопросы напрямую».

Вообще-то, когда соперники начали спорить о том, кто из них лучше играет в гольф, многие решили пропустить участие в предстоящих выборах.

С фактчекингом припозднились

Модераторов дебатов практически сразу по их окончании обвинили в том, что они не требовали доказательств обвинений от соперников: «Отсутствие проверки фактов в режиме реального времени является самым большим провалом этих дебатов», — написал Энтони Коли, сотрудник NBC News и MSNBC. Но журналисты CNN взяли на себя эту задачу после эфира. И действительно, опубликовали свое разоблачение: «И президент Джо Байден, и бывший президент Дональд Трамп сделали ложные и вводящие в заблуждение заявления во время президентских дебатов CNN в четверг, но Трамп сделал гораздо больше, чем Байден, как и во время их дебатов в 2020 году». Журналисты подсчитали: Трамп обманул слушателей 30 раз, Байден — 9.

Демократы хотят поменять кандидата, но пока не решаются

«После неудачного выступления на первых президентских теледебатах возникают вопросы о психическом здоровье демократа, но можно ли его свергнуть и кто может вмешаться?» — задаются вопросом в The New York Times (nytimes.com).

Издание пишет: «Байден отмахнулся от жалоб демократов на его выступление и дал понять, что не планирует пересматривать свою кандидатуру. «Я думаю, мы хорошо справились», — сказал он журналистам во время остановки в Waffle House в Атланте вскоре после полуночи. Отвечая на вопрос об опасениях демократов по поводу его выступления и призывах рассмотреть возможность его выхода из гонки, он сказал: «Нет. Трудно спорить с лжецом». Он указал на то, что его хриплый голос был вызван незначительным недомоганием. «У меня болит горло», — сказал он. Его помощники сказали, что он боролся с простудой».



Тем не менее The New York Times сообщает: «Неуверенное выступление президента Байдена на дебатах заставило стратегов-демократов пошатнуться, подняв вопросы о его пригодности для участия в гонке». Практически все СМИ сообщают о том, что демократы «паникуют и опасаются, что Байден потянет их к огромному поражению».

Однако, как рассуждает nbcnews.com, «партийные правила делают практически невозможной замену кандидатов без их согласия, не говоря уже о том, чтобы плавно заменить их кем-то другим». Потому что это означает отмену результатов праймериз, на которых подавляющее большинство избирателей-демократов отдали предпочтение действующему президенту (для выдвижения кандидатуры нужно получить большинство из 4000 делегатов съезда партии, за Байдена проголосовали 3 900, то есть почти 99%). Тем не менее политологи говорят, если Байден все же откажется от участия в выборах до того, как его кандидатура будет официально назначена на съезде в августе, это даст демократам свободу действий.



«Запаниковавшие демократы, возможно, готовы оттолкнуть президента Джо Байдена в сторону, но им нужно, чтобы он сделал первый шаг», — уверяют в POLITICO. Хотя «технически у партии есть система выдвижения нового кандидата на съезде в случае, если кандидат отказывается от выдвижения, но этот механизм не использовался уже десятилетия».



В издании называют теоретически возможных кандидатов в президенты на предстоящих выборах: Камала Харрис, Гэвин Ньюсом, Гретхен Уитмер и Джей Би Притцкер и другие. Но тут есть сомнения: слишком мало времени у новых кандидатов останется на предвыборную кампанию. А на сегодня, как пишет «Рейтерс», Байден и Трамп, независимо от дебатов, «находятся в напряженной гонке, и исход выборов, скорее всего, будет решаться всего лишь тысячами голосов в нескольких колеблющихся штатах. Обоим кандидатам необходимо привлечь на свою сторону относительно небольшое число избирателей, которые еще не решили, за кого голосовать».



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

