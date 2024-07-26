В Петербурге показали, как будет выглядеть Сквер сирени на Кирочной

На Кирочной улице появится Сквер сирени. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга
300 кустов сирени разных сортов должны появиться на участке, где сейчас в основном трава, всего
Среди сирени установят современные скамейки и качели. Все работы планируется завершить уже в августе. Ожидается, что следующим летом сквер расцветет в полную силу.
Через дорогу от будущего Сквера сирени находится сквер Пироцкого, который был благоустроен в 2019 году. В
Ранее «Фонтанка» рассказывала о перипетиях благоустройства Муринского и Линейного парков.