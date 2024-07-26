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    В Петербурге показали, как будет выглядеть Сквер сирени на Кирочной

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    На Кирочной улице появится Сквер сирени. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга 26 июля сообщила, что выдала разрешение на его организацию администрации Центрального района. Пустое зеленое пространство благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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    300 кустов сирени разных сортов должны появиться на участке, где сейчас в основном трава, всего 34 зеленых насаждения и одна детская горка. Те старые деревья и кусты, которые сейчас, по оценкам городских специалистов, находятся в плохом состоянии, уберут.

    Среди сирени установят современные скамейки и качели. Все работы планируется завершить уже в августе. Ожидается, что следующим летом сквер расцветет в полную силу.

    Сквер сирени появится через дорогу от сквера Пироцкого.
    Сквер сирени появится через дорогу от сквера Пироцкого.Фото: Скриншот «Яндекс.Карт»
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    Через дорогу от будущего Сквера сирени находится сквер Пироцкого, который был благоустроен в 2019 году. В 2023-м комитет по градостроительству и архитектуре провел конкурс на проект новых работ по улучшению этого сквера. Согласно победившей концепции, в 2024–2025 годах там должны появиться круговые рельсы с передвижными скамейками (в виде вагонов трамвая или футуристических капсул) и стена-пазл, рассказывающая о личности инженера Фёдора Пироцкого.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о перипетиях благоустройства Муринского и Линейного парков.

    Сквер сирени появится через дорогу от сквера Пироцкого.
    Сквер сирени появится через дорогу от сквера Пироцкого.Фото: Скриншот «Яндекс.Карт»

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