Путин приедет в Петербург на парад в День ВМФ

Президент России Владимир Путин примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет 28 июля в Петербурге. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА Kremlinpool в Telegram-канале.



В прошлом году Путин смотрел парад вместе с лидерами африканских государств, оставшихся на День ВМФ после саммита «Россия — Африка». После мероприятия они отправились в Кронштадт, где посетили новый Музей военно-морской славы России.

В 2022 году президент России обошел строй стоящих на Неве кораблей на борту белоснежного катера «Раптор». Путин поприветствовал экипажи в сопровождении действующего в тот момент министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова.