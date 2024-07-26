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    Путин приедет в Петербург на парад в День ВМФ

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    Президент России Владимир Путин примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет 28 июля в Петербурге. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА Kremlinpool в Telegram-канале.

    В прошлом году Путин смотрел парад вместе с лидерами африканских государств, оставшихся на День ВМФ после саммита «Россия — Африка». После мероприятия они отправились в Кронштадт, где посетили новый Музей военно-морской славы России.

    В 2022 году президент России обошел строй стоящих на Неве кораблей на борту белоснежного катера «Раптор». Путин поприветствовал экипажи в сопровождении действующего в тот момент министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова.

    Парад в честь Дня ВМФ в этом году будет не менее масштабным. Официального списка кораблей-участников нет, однако большинство встали на рейд в центре города и видны невооруженным глазом. Накануне провели генеральную репетицию главного военно-морского события в стране. Утром 25 июля суда строем прошли по Неве, были зажжены факелы на Ростральных колоннах, улицы украсили флагами, а дороги покраснели от масштабных перекрытий.

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    Парад ВМФ в Петербурге
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