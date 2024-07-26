Путин приедет в Петербург на парад в День ВМФ

Президент России Владимир Путин примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет
В прошлом году Путин смотрел парад вместе с лидерами африканских государств, оставшихся на День ВМФ после саммита «Россия — Африка». После мероприятия они отправились в Кронштадт, где посетили новый Музей военно-морской славы России.
В 2022 году президент России обошел строй стоящих на Неве кораблей на борту белоснежного катера «Раптор». Путин поприветствовал экипажи в сопровождении действующего в тот момент министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова.
Парад в честь Дня ВМФ в этом году будет не менее масштабным. Официального списка кораблей-участников нет, однако большинство встали на рейд в центре города и видны невооруженным глазом. Накануне провели генеральную репетицию главного военно-морского события в стране. Утром 25 июля суда строем прошли по Неве, были зажжены факелы на Ростральных колоннах, улицы украсили флагами, а дороги покраснели от масштабных перекрытий.