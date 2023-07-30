    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    755мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.98eur99.96

    Зрители на столбах и карнизах, автоматчики и чемоданчики. Показываем парад ВМФ с другой стороны

    4814
    35 комментариев

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В районе проведения парада ВМФ, как обычно это бывает, были (и остаются) проблемы с интернетом, так что в онлайн-режиме показывать изнанку мероприятия было затруднительно. Посмотрите, как всё это выглядело вблизи и изнутри.


    Зрители, само собой, начали подтягиваться заранее. Однако часть набережных оказались перекрыты, к тому же на каждую раннюю пташку найдется еще более ранняя. Так что пришлось карабкаться на столбы, деревья и карнизы привыкшего ко всему за последние годы Эрмитажа. Ну и на родителей, конечно.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На переполненных набережных выделялись люди в тельняшках и с флагами, из первых рядов шла массовая съемка на телефоны — даже с подобием искусственной тени.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Президент прибыл на Адмиралтейскую набережную в 12-м часу, к тому времени на трибунах уже были и лидеры африканских государств, оставшихся на парад после саммита. В общем, меры безопасности были повышены, а в Александровском саду ни одна скамеечка не была предоставлена сама себе. Ну и чемоданчики были во время приезда президента, но кто знает, есть в них какая-то кнопка или просто стопка документов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

    В Кронштадте была своя атмосфера: там люди сидели не только на трибунах, но и на прибрежных камнях, наблюдали за происходящим на Неве на больших экранах. И натурально окружали корреспондента Первого канала.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Парад завершился торжественным маршем на набережной. Но люди продолжают гулять по центру города, где уже бойко торгуют тематическими сувенирами. Невский проспект пытаются обратно превратить в автомобильную магистраль и вытесняют пешеходов на тротуары.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Часть ограничений на дорогах уже снята, некоторые продолжают действовать, подробнее — здесь. Если вы не расслышали диктора или пропустили всю трансляцию, то со списком кораблей-участников парада можно ознакомиться на «Фонтанке».

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    В главном военно-морском параде приняли участие около 30 кораблей, катеров и подлодок ВМФ. В прохождении по акватории Невы и Финского залива задействовали катера МЧС и ФСБ, а также корабль погрануправления. К праздничным мероприятиям привлечены парусные суда, это увеличивает общую численность участников до 45 единиц.

    В парадном строю у Сенатской площади прошли катера проекта «Грачонок», десантные катера «Алексей Баринов» (с ботиком Петра I борту), «Иван Пасько», патрульные типа «Раптор», малые ракетные корабли «Советск» и «Углич» и базовый тральщик «Павел Хенов».

    В кронштадтской части парада участвовали малые противолодочные корабли «Уренгой», «Зеленодольск», ракетные «Одинцово», «Град», корветы «Стойкий», «Сообразительный», учебный корабль «Смольный», а также большие десантный «Иван Грен», противолодочный «Североморск» и дизель-электрическая подлодка «Уфа».

    «Фонтанка» будет следить за городскими гуляниями в течение дня. Нас также можно читать в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close