Зрители на столбах и карнизах, автоматчики и чемоданчики. Показываем парад ВМФ с другой стороны

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В районе проведения парада ВМФ, как обычно это бывает, были (и остаются) проблемы с интернетом, так что в онлайн-режиме показывать изнанку мероприятия было затруднительно. Посмотрите, как всё это выглядело вблизи и изнутри.
Зрители, само собой, начали подтягиваться заранее. Однако часть набережных оказались перекрыты, к тому же на каждую раннюю пташку найдется еще более ранняя. Так что пришлось карабкаться на столбы, деревья и карнизы привыкшего ко всему за последние годы Эрмитажа. Ну и на родителей, конечно.
На переполненных набережных выделялись люди в тельняшках и с флагами, из первых рядов шла массовая съемка на телефоны — даже с подобием искусственной тени.
Президент прибыл на Адмиралтейскую набережную в
Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
В Кронштадте была своя атмосфера: там люди сидели не только на трибунах, но и на прибрежных камнях, наблюдали за происходящим на Неве на больших экранах. И натурально окружали корреспондента Первого канала.
Парад завершился торжественным маршем на набережной. Но люди продолжают гулять по центру города, где уже бойко торгуют тематическими сувенирами. Невский проспект пытаются обратно превратить в автомобильную магистраль и вытесняют пешеходов на тротуары.
Часть ограничений на дорогах уже снята, некоторые продолжают действовать, подробнее — здесь. Если вы не расслышали диктора или пропустили всю трансляцию, то со списком кораблей-участников парада можно ознакомиться на «Фонтанке».