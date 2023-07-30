Зрители на столбах и карнизах, автоматчики и чемоданчики. Показываем парад ВМФ с другой стороны

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В районе проведения парада ВМФ, как обычно это бывает, были (и остаются) проблемы с интернетом, так что в онлайн-режиме показывать изнанку мероприятия было затруднительно. Посмотрите, как всё это выглядело вблизи и изнутри.





Зрители, само собой, начали подтягиваться заранее. Однако часть набережных оказались перекрыты, к тому же на каждую раннюю пташку найдется еще более ранняя. Так что пришлось карабкаться на столбы, деревья и карнизы привыкшего ко всему за последние годы Эрмитажа. Ну и на родителей, конечно.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На переполненных набережных выделялись люди в тельняшках и с флагами, из первых рядов шла массовая съемка на телефоны — даже с подобием искусственной тени.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Президент прибыл на Адмиралтейскую набережную в 12-м часу, к тому времени на трибунах уже были и лидеры африканских государств, оставшихся на парад после саммита. В общем, меры безопасности были повышены, а в Александровском саду ни одна скамеечка не была предоставлена сама себе. Ну и чемоданчики были во время приезда президента, но кто знает, есть в них какая-то кнопка или просто стопка документов.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

В Кронштадте была своя атмосфера: там люди сидели не только на трибунах, но и на прибрежных камнях, наблюдали за происходящим на Неве на больших экранах. И натурально окружали корреспондента Первого канала.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Парад завершился торжественным маршем на набережной. Но люди продолжают гулять по центру города, где уже бойко торгуют тематическими сувенирами. Невский проспект пытаются обратно превратить в автомобильную магистраль и вытесняют пешеходов на тротуары.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часть ограничений на дорогах уже снята, некоторые продолжают действовать, подробнее — здесь. Если вы не расслышали диктора или пропустили всю трансляцию, то со списком кораблей-участников парада можно ознакомиться на «Фонтанке».

