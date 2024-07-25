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    Мужчина с большим весом застрял в двери собственной квартиры в Москве. Пришлось вызывать спасателей

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    В Москве спасали мужчину, который застрял в двери в собственной квартире и не мог освободиться самостоятельно. Его госпитализировали.

    Вечером 25 июля сотрудников службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра вызвали на улицу Маршала Савицкого Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента ГО ЧС и ПБ. Местный житель застрял в дверном проеме в своей квартире и из-за большого веса не мог освободиться.

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    На месте спасателей уже ждали супруга мужчины и медики. Пострадавшего вызволили и с помощью носилок-волокуш помогли транспортировать в машину скорой помощи.

    В апреле в Москве спасатели и медики провели целую операцию по эвакуации из квартиры 300-килограммового мужчины. Ему стало плохо с сердцем, но чтобы доставить пациента в больницу, пришлось спиливать решетки на окнах — в дверь мужчина не проходил. Как позже писал MSK1.RU, мужчина не покидал квартиру 10 лет.

    Фото: Московские спасатели (Департамент ГО ЧС и ПБ)

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