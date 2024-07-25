Мужчина с большим весом застрял в двери собственной квартиры в Москве. Пришлось вызывать спасателей

В Москве спасали мужчину, который застрял в двери в собственной квартире и не мог освободиться самостоятельно. Его госпитализировали.
Вечером 25 июля сотрудников службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра вызвали на улицу Маршала Савицкого Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента ГО ЧС и ПБ. Местный житель застрял в дверном проеме в своей квартире и из-за большого веса не мог освободиться.
На месте спасателей уже ждали супруга мужчины и медики. Пострадавшего вызволили и с помощью носилок-волокуш помогли транспортировать в машину скорой помощи.
В апреле в Москве спасатели и медики провели целую операцию по эвакуации из квартиры 300-килограммового мужчины. Ему стало плохо с сердцем, но чтобы доставить пациента в больницу, пришлось спиливать решетки на окнах — в дверь мужчина не проходил. Как позже писал MSK1.RU, мужчина не покидал квартиру 10 лет.