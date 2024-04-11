Спасатели и медики пытаются эвакуировать из квартиры 300-килограммового мужчину в Москве

Ситуация произошла на Малой Калитниковской улице. 54-летнему мужчине стало плохо с сердцем, и он вызвал скорую помощь, пишет MSK1.RU . Однако быстро доставить пациента в больницу не вышло: мужчина весит более 300 кг, и медики не смогли вывести его из квартиры, так как он не проходил в дверь.

На место вызвали спасателей. Те спилили решетки на окнах и помогли мужчине добраться до скорой, но тут оказалось, что в медицинский автомобиль он тоже не влез, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Вызвали более вместительный спецавтомобиль. Сейчас мужчину пытаются транспортировать без помощи подъемника. Если попытка снова не удастся, будут вызывать спецтехнику.