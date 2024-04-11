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    Спасатели и медики пытаются эвакуировать из квартиры 300-килограммового мужчину в Москве

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    11 комментариев

    Необычная спасательная операция проходит днем 11 апреля в центре Москвы. Сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать 300-килограммового мужчину, которому стало плохо.

    Ситуация произошла на Малой Калитниковской улице. 54-летнему мужчине стало плохо с сердцем, и он вызвал скорую помощь, пишет MSK1.RU. Однако быстро доставить пациента в больницу не вышло: мужчина весит более 300 кг, и медики не смогли вывести его из квартиры, так как он не проходил в дверь.

    На место вызвали спасателей. Те спилили решетки на окнах и помогли мужчине добраться до скорой, но тут оказалось, что в медицинский автомобиль он тоже не влез, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

    Вызвали более вместительный спецавтомобиль. Сейчас мужчину пытаются транспортировать без помощи подъемника. Если попытка снова не удастся, будут вызывать спецтехнику.

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    Комментарии 11

    27564035611 Апр 2024 в 14:00
    Не могли по частям вынести что ли?
    +2−0
    Sonata11 Апр 2024 в 13:56
    Кто же ему еду приносил всё это время, если он в дверь не проходил?
    +4−0
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