Москвича весом в 300 кг вынесли из квартиры, которую он не покидал десять лет

На Калитниковской улице в Москве из дома эвакуировали
Из квартиры москвича достать сразу не удалось. Спасатели распилили решетки на окнах, территорию вокруг дома оградили сигнальной лентой, а к окну подогнали специальный автомобиль для транспортировки.
Очень тяжелого мужчину завернули в матрас, который обмотали веревками. Как пишет издание, местные жители помогали спасателям — держали лестницу, по которой москвича тащили в машину скорой помощи.
МЧС России
Спасательная операция завершилась успешно.