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    Москвича весом в 300 кг вынесли из квартиры, которую он не покидал десять лет

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    8 комментариев

    На Калитниковской улице в Москве из дома эвакуировали 54-летнего москвича, который десять лет не выходил из своей квартиры. Мужчина весит 300 килограммов. Утром ему резко стало плохо — он пожаловался на боли в сердце и вызвал медиков. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает издание MSK1.RU.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Из квартиры москвича достать сразу не удалось. Спасатели распилили решетки на окнах, территорию вокруг дома оградили сигнальной лентой, а к окну подогнали специальный автомобиль для транспортировки.

    Очень тяжелого мужчину завернули в матрас, который обмотали веревками. Как пишет издание, местные жители помогали спасателям — держали лестницу, по которой москвича тащили в машину скорой помощи.

    МЧС России

    Спасательная операция завершилась успешно. 300-килограммового мужчину направили в Городскую клиническую больницу № 13. Вместе с ним поехал его сын. Он отказался разговаривать с журналистами и взял с собой утку.

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    Комментарии 8

    triton197711 Апр 2024 в 15:18
    Столичные спасатели и медики достаточно оперативно и профессионально сработали, ну и соседей пациента можно только поблагодарить за то, что не остались "в стороне".
    +1−1
    DEMOMON11 Апр 2024 в 15:17
    А удастся ли получить с этого тела кардиограмму?
    +1−1
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