Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам. Это уже традиция

Президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко встретились на Валааме в четверг, 25 июля. Фотографиями лидеров государств из храма Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря поделился в Telegram-канале «Пул первого».



Напомним, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в закрытом и открытом формате. Президент Белоруссии сообщал, что намерен обсудить со своим коллегой дальнейшие шаги по Украине.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что самолет Лукашенко приземлился в Петербурге днем 25 июля. Главу государства встретил губернатор Александр Беглов.