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    Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам. Это уже традиция

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    Президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко встретились на Валааме в четверг, 25 июля. Фотографиями лидеров государств из храма Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря поделился в Telegram-канале «Пул первого».

    Напомним, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в закрытом и открытом формате. Президент Белоруссии сообщал, что намерен обсудить со своим коллегой дальнейшие шаги по Украине.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что самолет Лукашенко приземлился в Петербурге днем 25 июля. Главу государства встретил губернатор Александр Беглов.

    Путин и Лукашенко будут вести переговоры на Валааме не в первый раз. Прошлая встреча лидеров стран на острове прошла год назад, 24 июля 2023 года. Там они продолжили переговоры, начатые накануне в Константиновском дворце Петербурга. Кроме того, президенты России и Белоруссии встретились на Валааме пять лет назад. По традиции также в июле.

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