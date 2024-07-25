Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам. Это уже традиция

Президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко встретились на Валааме в четверг, 25 июля. Фотографиями лидеров государств из храма Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря поделился в Telegram-канале «Пул первого».
Напомним, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в закрытом и открытом формате. Президент Белоруссии сообщал, что намерен обсудить со своим коллегой дальнейшие шаги по Украине.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что самолет Лукашенко приземлился в Петербурге днем 25 июля. Главу государства встретил губернатор Александр Беглов.
Путин и Лукашенко будут вести переговоры на Валааме не в первый раз. Прошлая встреча лидеров стран на острове прошла год назад, 24 июля 2023 года. Там они продолжили переговоры, начатые накануне в Константиновском дворце Петербурга. Кроме того, президенты России и Белоруссии встретились на Валааме пять лет назад. По традиции также в июле.