    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-з

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.55eur94.38

    Александр Лукашенко прилетел в Петербург на встречу с Владимиром Путиным

    5298
    16 комментариев

    Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Петербурге утром 25 июля. Главу соседнего государства встретил губернатор Александр Беглов. Фото опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко намерен встретиться с Путиным.

    «Сегодня ждем президента Беларуси. Запланирована встреча с Путиным», — сказал он. Переговоры пройдут в открытом формате, но часть все-таки будет за закрытыми дверьми. Президент Белоруссии сообщал, что намерен обсудить со своим коллегой дальнейшие шаги по Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ЛукашенкоВстреча Лукашенко и ПутинаВладимир Путин
    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close