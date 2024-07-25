Александр Лукашенко прилетел в Петербург на встречу с Владимиром Путиным

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Петербурге утром 25 июля. Главу соседнего государства встретил губернатор Александр Беглов. Фото опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко намерен встретиться с Путиным.
«Сегодня ждем президента Беларуси. Запланирована встреча с Путиным», — сказал он. Переговоры пройдут в открытом формате, но часть все-таки будет за закрытыми дверьми. Президент Белоруссии сообщал, что намерен обсудить со своим коллегой дальнейшие шаги по Украине.