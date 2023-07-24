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    Путин и Лукашенко уехали на Валаам

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    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам. Об этом 24 июля сообщает «Интерфакс».

    Таким образом продолжились переговоры глав государств, которые стартовали накануне в Константиновском дворце. Именно тогда Владимир Путин объявил, что освободил время, и встреча продлится два дня.

    Нынешнее посещение Валаама обоими президентами — не первое. Прошлый совместный визит состоялся в июле 2019 года. Тогда Путин и Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, скиты и храмовый комплекс-музей.

    На сей раз, как сообщает РИА Новости, главы государств посетили нижний храм монастыря, где поклонились мощам основателей обители — преподобных Сергия и Германа.

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    Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоВалаам
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