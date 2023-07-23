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    Встреча Путина и Лукашенко в Петербурге продлится не один день

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    43 комментария

    В Константиновском дворце началась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Главы государств начали официальную часть переговоров незадолго до полудня 23 июля.

    О том, сколько президенты пробудут в Петербурге, ранее не сообщалось. В начале переговоров выяснилось, что переговоры пройдут и в понедельник, 24 июля.

    «Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», — заявил Владимир Путин в начале встречи (цитата по РИА Новости).

    Напомним, что президент Белоруссии прибыл в Петербург накануне вечером. Его встречали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

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    Комментарии 43

    Гость23 Июл 2023 в 14:53
    Дорогу для подъезда к дворцу следует расширить
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:49
    что-то замышляют ? так все равно не получится ! поздно пить боржоми ..
    +0−0
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