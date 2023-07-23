Встреча Путина и Лукашенко в Петербурге продлится не один день

В Константиновском дворце началась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Главы государств начали официальную часть переговоров незадолго до полудня 23 июля.



О том, сколько президенты пробудут в Петербурге, ранее не сообщалось. В начале переговоров выяснилось, что переговоры пройдут и в понедельник, 24 июля.

«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», — заявил Владимир Путин в начале встречи (цитата по РИА Новости).

Напомним, что президент Белоруссии прибыл в Петербург накануне вечером. Его встречали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

