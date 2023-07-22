В Петербург прилетел Лукашенко. У него встреча с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург с рабочим визитом. В Пулково его встретили губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.
«Петербург принимает важные переговоры президентов. По требованиям протокола, добрым отношениям и сложившейся традиции встречаем Александра Лукашенко в Пулково», – пишет Дрозденко.
23 июля у Лукашенко состоится встреча с Владимиром Путиным. Место их переговоров не анонсировалось. «Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорили в Кремле.