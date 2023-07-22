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    В Петербург прилетел Лукашенко. У него встреча с Путиным

    1976
    8 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург с рабочим визитом. В Пулково его встретили губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

    «Петербург принимает важные переговоры президентов. По требованиям протокола, добрым отношениям и сложившейся традиции встречаем Александра Лукашенко в Пулково», – пишет Дрозденко.

    23 июля у Лукашенко состоится встреча с Владимиром Путиным. Место их переговоров не анонсировалось. «Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорили в Кремле.

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    Комментарии 10

    Гость22 Июл 2023 в 20:30
    Повара как обещал - привез?
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 20:30
    Живой ещё ... или тоже двойник ?
    +0−0
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