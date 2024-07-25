Расследование дела «королевы марафонов» Блиновской завершено. Ее обвиняют в преступлениях по трем статьям УК

Следствие завершило расследование дела «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогер обвиняется в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей (два эпизода).





Как сообщает 25 июля СУ СК России по Москве, во время следствия опросили больше 200 свидетелей. По делу Блиновской провели свыше 20 обысков, при которых изымали необходимые для расследования документы. Уголовное дело в отношении супруга блогера Алексея Блиновского выделили в отдельное производство. МВД объявило его в розыск в конце июня этого года.



По данным следствия, «исполнительница желаний» при посредничестве своего мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. После чего супруги легализовали около 716 миллионов рублей. Неправомерный оборот средств платежей блогер осуществляла через два подконтрольных юрлица. В скором времени Блиновская предстанет перед судом.



В среду, 24 июля, Блиновской продлили арест. Ее оставили в СИЗО до 19 августа. Несмотря на завершение расследования дела, следствие просило оставить блогера в изоляторе.



Накануне этого защита Блиновской сообщала, что блогер погасила налоговую задолженность в размере 230 млн рублей. Как итог — ее основной долг сократился до 677 млн рублей. Кроме того, адвокат заявил, что «королева марафонов» сможет избежать уголовного преследования, если выплатит весь долг до суда над ней.



Напомним, что Блиновскую задержали на границе России и Белоруссии в апреле 2023 года при попытке уехать из страны. При себе у неё были авиабилеты для вылета в Европу. Несколько месяцев она находилась под домашним арестом, но 22 января 2024 года ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО из-за неоднократных нарушений домашнего ареста.

