Нового россиянина заподозрили в растлении школьницы в Петербурге. На пути к гражданству он пытался подкупить полицию

Близкое общение со школьницей привело в изолятор временного содержания жителя Васильевского острова. По словам девочки, мужчина запер её в машине и распустил руки.



О преступлении против половой свободы несовершеннолетней в полицию накануне сообщила мать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июля. Домогательствам со стороны взрослого подверглась её 13-летняя дочь, но о случившемся девочка смогла рассказать не сразу.



С её слов, всё произошло неподалёку от её дома на Васильевском острове в минувшую пятницу во втором часу дня. Мужчина якобы не выпускал её из машины, целовал и трогал, пытаясь залезть под футболку.



Следственный комитет возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Поиски подозреваемого не затянулись. В ночь на 25 июля в изолятор временного содержания был определён 36-летний уроженец Таджикистана, проживающий на проспекте КИМа.



В конце 2017 года Фрунзенский райсуд признал его виновным в покушении на дачу взятки и оштрафовал на 40 тысяч рублей. За вдвое меньшую сумму, протянутую начальнику отдела полиции, мужчина пытался откупить знакомого от привлечения к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Через пять лет после приговора он получил российское гражданство.

