Близкое общение со школьницей привело в изолятор временного содержания жителя Васильевского острова. По словам девочки, мужчина запер её в машине и распустил руки.
О преступлении против половой свободы несовершеннолетней в полицию накануне сообщила мать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июля. Домогательствам со стороны взрослого подверглась её
С её слов, всё произошло неподалёку от её дома на Васильевском острове в минувшую пятницу во втором часу дня. Мужчина якобы не выпускал её из машины, целовал и трогал, пытаясь залезть под футболку.
Следственный комитет возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Поиски подозреваемого не затянулись. В ночь на
В конце 2017 года Фрунзенский райсуд признал его виновным в покушении на дачу взятки и оштрафовал на
Нового россиянина заподозрили в растлении школьницы в Петербурге. На пути к гражданству он пытался подкупить полицию
Близкое общение со школьницей привело в изолятор временного содержания жителя Васильевского острова. По словам девочки, мужчина запер её в машине и распустил руки.
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