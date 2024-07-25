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    В Южно-Китайском море у берегов Филиппин затонул танкер. На борту было почти полтора миллиона литров мазута

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    В Манильском заливе у берегов Филиппин 25 июля перевернулся и затонул танкер MT Terra Nova, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута. Об этом сообщил канал ABS-CBN News.

    Из 17 членов экипажа 16 удалось спасти, и один человек числится пропавшим без вести. Береговая охрана ведет поиски, которые затрудняет шторм: на Манилу обрушились тайфун «Карина» и сезонный муссон. В районе, где затонул танкер, в течение нескольких дней идут сильные дожди.

    По предварительной информации, ЧП произошло, когда танкер пытался локализовать разлив мазута. Причина разлива не называется, но известно, что из-за сильного течения нефтяное пятно уже растянулось на 3,7 километра в восточном и северо-восточном направлениях. Для его локализации мобилизованы сотрудники по защите морской среды.

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