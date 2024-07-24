Половина «двоечников» смогли успешно пересдать. Комитет по образованию рассказал о результатах пересдач ЕГЭ в Петербурге

В пересдаче ЕГЭ в Петербурге 4 и 5 июля приняли участие 4 960 человек, причем 70 % повысили свой балл, рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Санкт-Петербурга.
У 4 % участников пересдачи балл не изменился, еще 26 % сдали хуже. Напомним, что пересдача ЕГЭ до конца приемной комиссии — нововведение этого года. Если выпускник решает пересдать один из предметов, то результаты за первую попытку аннулируются. Большая часть тех, кто сдал хуже, чем в первый раз, — это школьники, которые изначально не преодолели минимальный порог.
Зато 53 % «двоечников», которые подались на пересдачу, ЕГЭ успешно пересдали. Наибольший процент таких участников по физике, литературе, профильной математике и информатике.
Но были и высокобалльники, которые захотели сдать экзамен еще лучше. Из 84 человек 65 смогли улучшить результат, двое получили сто баллов по химии и по русскому языку.
«Анализ явки на пересдачу показывает, что, во-первых, участниками был сделан осознанный выбор, во-вторых — инициатива президента положительно повлияла на результаты школьников», — отметили в комитете по образованию.
Напомним, что с этого года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. 4 июля прошли пересдачи по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля — по биологии, географии, литературе, истории, математике базового и профильного уровней и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
О результатах ЕГЭ в Петербурге читайте в тексте «Фонтанки».