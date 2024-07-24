Половина «двоечников» смогли успешно пересдать. Комитет по образованию рассказал о результатах пересдач ЕГЭ в Петербурге

В пересдаче ЕГЭ в Петербурге 4 и 5 июля приняли участие 4 960 человек, причем 70 % повысили свой балл, рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Санкт-Петербурга.



У 4 % участников пересдачи балл не изменился, еще 26 % сдали хуже. Напомним, что пересдача ЕГЭ до конца приемной комиссии — нововведение этого года. Если выпускник решает пересдать один из предметов, то результаты за первую попытку аннулируются. Большая часть тех, кто сдал хуже, чем в первый раз, — это школьники, которые изначально не преодолели минимальный порог.