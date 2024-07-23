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    Приставы хотят взыскать с Хабиба Нурмагомедова десятки миллионов рублей

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    Приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долгов по налогам более чем на 79,3 млн рублей. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФССП РФ.

    Общая сумма взыскания, следует из данных приставов, 79 376 334,14 рубля.

    В пресс-службе ФНС России рассказали, что у Нурмагомедова было достаточно времени, чтобы уплатить задолженности по налогам.

    Решение о доначислении налогов вынесли после проверки в декабре 2023 года. Она касалась доходов, полученных им из-за рубежа в период с 2019 по 2021 год.

    Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным с 29 победами в профессиональных единоборствах.

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