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    Скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек»

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    На 87-м году ушла из жизни Екатерина Шкляева — одна из участниц коллектива «Бурановские бабушки», занявшего второе место на «Евровидении-2012».

    Екатерина Шкляева
    Екатерина ШкляеваФото: Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики
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    «Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. <...> Огромная утрата для всей республики», — написал в своем телеграм-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, выразив искренние соболезнования родным и близким.

    «Бурановские бабушки» прославились на всю Россию и стали любимицами среди фанатов «Евровидения» после хита Party for Everybody, исполненного на английском и родном удмуртском языках. Заработанные во время своих концертных выступлений деньги они потратили на восстановление храма Святой Троицы в родном селе Бураново. Его открыли и освятили в июне 2016 года.

    Екатерина Шкляева
    Екатерина ШкляеваФото: Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики

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