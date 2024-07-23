Скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек»

На 87-м году ушла из жизни Екатерина Шкляева — одна из участниц коллектива «Бурановские бабушки», занявшего второе место на «Евровидении-2012».
«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. <...> Огромная утрата для всей республики», — написал в своем телеграм-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, выразив искренние соболезнования родным и близким.
«Бурановские бабушки» прославились на всю Россию и стали любимицами среди фанатов «Евровидения» после хита Party for Everybody, исполненного на английском и родном удмуртском языках. Заработанные во время своих концертных выступлений деньги они потратили на восстановление храма Святой Троицы в родном селе Бураново. Его открыли и освятили в июне 2016 года.