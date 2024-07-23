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    Попытка перебежать дорогу на Искровском закончилась для пешехода реанимацией

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    Серьезное ДТП произошло вечером 22 июля в Невском районе Петербурга. Под колесами автомобиля сильно пострадал пешеход.

    В 17:20 возле дома 9 по Искровскому проспекту водитель автомобиля KIA Rio сбил на регулируемом перекрестке 21-летнего пешехода, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, молодой человек перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

    В результате пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», его доставили в реанимацию.

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