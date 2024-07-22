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    Царь-лужа разлилась на Васильевском острове. Видео

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    читатель «Фонтанки»

    На намывных территориях Васильевского острова заметили царь-лужу. Она заполнила дорогу на несколько десятков метров. Фотографиями и видео образовавшегося водоема с «Фонтанкой» в понедельник, 22 июля, поделились читатели.

    Большая лужа появилась около дома 4 на улице Вадима Шефнера и разлилась до бульвара Александра Грина.

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    Корреспонденту «Фонтанки» в Водоканале рассказали, что на этом участке отсутствуют сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». «Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004, 314–60–13», — добавили в пресс-службе.

    Судя по всему, царь-лужа на намывных территориях — последствие вчерашних дождей.

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