Царь-лужа разлилась на Васильевском острове. Видео

На намывных территориях Васильевского острова заметили царь-лужу. Она заполнила дорогу на несколько десятков метров. Фотографиями и видео образовавшегося водоема с «Фонтанкой» в понедельник, 22 июля, поделились читатели.



Большая лужа появилась около дома 4 на улице Вадима Шефнера и разлилась до бульвара Александра Грина.