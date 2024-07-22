Царь-лужа разлилась на Васильевском острове. Видео

читатель «Фонтанки»
На намывных территориях Васильевского острова заметили царь-лужу. Она заполнила дорогу на несколько десятков метров. Фотографиями и видео образовавшегося водоема с «Фонтанкой» в понедельник, 22 июля, поделились читатели.
Большая лужа появилась около
Корреспонденту «Фонтанки» в Водоканале рассказали, что на этом участке отсутствуют сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». «Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004,
Судя по всему, царь-лужа на намывных территориях — последствие вчерашних дождей.