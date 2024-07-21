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    Оптовые цены на бензин бьют рекорды: что ждет потребителей?

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    42 комментария

    С начала года цена на АИ-95 на российской бирже выросла на 68%, что ставит под угрозу существование независимых заправок и может привести к консолидации рынка в руках крупных нефтяных компаний. Эксперты предупреждают о возможных последствиях для розничной торговли топливом и росте цен на заправках, в то время как чиновники продолжают вести наблюдение за развитием ситуации.

    Обращаем ваше внимание, что текстовая версия этого материала была опубликована «Фонтанкой» 17 июля. Рост стоимости бензина АИ-95 стал предметом проверки Федеральной антимонопольной службы.

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