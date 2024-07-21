Оптовые цены на бензин бьют рекорды: что ждет потребителей?

С начала года цена на
Обращаем ваше внимание, что текстовая версия этого материала была опубликована «Фонтанкой» 17 июля. Рост стоимости бензина
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С начала года цена на
Обращаем ваше внимание, что текстовая версия этого материала была опубликована «Фонтанкой» 17 июля. Рост стоимости бензина
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17 июля 2024, 21:22
17 июля 2024, 07:08
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