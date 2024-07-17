Бензиновая розница ждет повышения. Цена АИ-95 на бирже подскочила с начала года на 68%

Стоимость бензина на бирже установила рекорд
Такое уже бывало и привело к консолидации на топливном рынке. Он перешел в руки вертикально интегрированных нефтяных компаний, а независимые игроки почти полностью ушли с рынка. Теперь резкий скачок оптовых цен может задушить едва зародившуюся розницу в контейнерных АЗС.
Рост оптовых цен уже сказывается и на официальных заправках в Петербурге. Так, согласно свежим данным Росстата, литр
Кроме того, отмечается рост стоимости летнего дизельного топлива. Так, с начала года биржевая цена увеличилась на 15% и достигла
Чиновники пока наблюдают
Котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже во вторник,
Весной цены на топливо уже росли, и котировки
После того как эмбарго было снято, цены вновь начали расти. Их разгоняло и сезонное увеличение спроса, связанное с летними поездками на юг, и сельскохозяйственный цикл. При этом нынешняя стоимость бензина
Стоимость АИ-92 на бирже также растет, хотя и не так резко. Его цена к середине июля составила
Как отмечает «Коммерсантъ», цены на топливо на бирже увеличиваются, несмотря на возможное возвращение правительственного запрета на экспорт бензина с августа. Правительство приостановило эту меру с
Заместитель директора топливной компании «ГЭЙНФУЛ» Анастасия Бунина говорит о том, что рост стоимости нефти связан с ожиданиями увеличения ключевой ставки, а также мировой конъюнктурой. При этом, отмечает эксперт, на сегодняшний день критически высокая цена на нефть уже достигнута, и за ней последует спад, который «будет не таким большим, каким его хотелось бы видеть».
Увядают робкие ростки конкуренции
«На самом деле у нас, к сожалению, для весенне-летнего периода это скорее норма, чем что-то выходящее за пределы этой самой нормы. Оптовые цены начинают превышать розничные обычно с конца марта и по сентябрь включительно — в этот сезон начинает увеличиваться спрос на нефтепродукты. И далее уже предложение не балансирует ситуацию, и соответственно увеличиваются цены в опте. Потом это будет транслироваться в розницу. Трансляция просто запаздывает», — объясняет руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.
Особо сильно рост цен в оптовом звене чувствуется на независимых заправках контейнерного типа, которые в этом году массово появились по всему городу и окрестностям. «Фонтанка» подробно писала, как устроен их бизнес. Прибыли десятков мелких участников рынка обеспечивались очень низкими оптовыми ценами, на волне экспортного эмбарго. Это позволяло им конкурировать с ВИНКами по цене, предлагая бензин порой на
Однако сегодня эта модель проходит первую проверку на прочность. В отличие от крупных нефтяников, бензиновая мелюзга не может позволить себе продавать топливо дешевле оптовой цены. Поскольку пока на основных нефтебазах еще остаются запасы бензина, купленного до повышения цен, они еще могут себе позволить быть дешевле официальных АЗС. Но эта разница стремительно сокращается.
«За неделю у нас бензин подорожал на
Ксения Киндеева, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»