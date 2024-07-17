Бензиновая розница ждет повышения. Цена АИ-95 на бирже подскочила с начала года на 68%

Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Стоимость бензина на бирже установила рекорд 2024 года и продолжает расти. И хотя цены на заправках также пошли вверх, в Петербурге вновь сложилась ситуация, при которой бензин оптом оказался дороже, чем в рознице.



Такое уже бывало и привело к консолидации на топливном рынке. Он перешел в руки вертикально интегрированных нефтяных компаний, а независимые игроки почти полностью ушли с рынка. Теперь резкий скачок оптовых цен может задушить едва зародившуюся розницу в контейнерных АЗС.



Рост оптовых цен уже сказывается и на официальных заправках в Петербурге. Так, согласно свежим данным Росстата, литр АИ-95 в среднем стоит 57,82 рубля , то есть примерно на 1 рубль дороже, чем был еще месяц назад. Согласно данным сервиса azsprice.ru, 16 июля на АЗС Петербурга цены на АИ-95 колебались от 52,5 («ПТК» на Салова) до 59,82 («Лукойл» на Железноводской). Диапазон цен на АИ-92 составил от 48,99 («Фаэтон-Аэро» на Савушкина) до 55,59 (Neste на Планерной).



Кроме того, отмечается рост стоимости летнего дизельного топлива. Так, с начала года биржевая цена увеличилась на 15% и достигла 57,07 рубля .

Фото: Росстат Поделиться Поделиться





Чиновники пока наблюдают Котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже во вторник, 16 июля , достигли максимальных значений с сентября прошлого года, когда был побит исторический рекорд. На 16 июля стоимость АИ-95 составила 56,94 рубля за литр, что на 21 рубль больше, чем в начале января.



Весной цены на топливо уже росли, и котировки АИ-95 достигали 50 руб/л . Однако после того, как в марте правительство РФ ввело эмбарго на экспорт бензина, цены вновь пошли вниз и оставались на аномально низком уровне до начала июня.

После того как эмбарго было снято, цены вновь начали расти. Их разгоняло и сезонное увеличение спроса, связанное с летними поездками на юг, и сельскохозяйственный цикл. При этом нынешняя стоимость бензина АИ-95 все еще меньше на 5,8% исторического максимума в 60,28 рубля , который фиксировали на бирже в сентябре 2023 года .



Стоимость АИ-92 на бирже также растет, хотя и не так резко. Его цена к середине июля составила 45,48 рубля за литр. А с начала года рост вышел 35%. В отличие от АИ-95, до прошлогоднего исторического рекорда АИ-92 еще очень далеко: в сентябре 2023 года он стоил на бирже 54,25 рубля.

Как отмечает «Коммерсантъ», цены на топливо на бирже увеличиваются, несмотря на возможное возвращение правительственного запрета на экспорт бензина с августа. Правительство приостановило эту меру с 20 мая по конец июня, а затем снова продлило разрешение на вывоз бензина до конца июля. ФАС, в свою очередь, выступила за отказ от продления разрешения на экспорт бензина в августе в связи с ростом цен на бирже, и эту позицию поддержал вице-премьер Александр Новак.



Заместитель директора топливной компании «ГЭЙНФУЛ» Анастасия Бунина говорит о том, что рост стоимости нефти связан с ожиданиями увеличения ключевой ставки, а также мировой конъюнктурой. При этом, отмечает эксперт, на сегодняшний день критически высокая цена на нефть уже достигнута, и за ней последует спад, который «будет не таким большим, каким его хотелось бы видеть». Увядают робкие ростки конкуренции «На самом деле у нас, к сожалению, для весенне-летнего периода это скорее норма, чем что-то выходящее за пределы этой самой нормы. Оптовые цены начинают превышать розничные обычно с конца марта и по сентябрь включительно — в этот сезон начинает увеличиваться спрос на нефтепродукты. И далее уже предложение не балансирует ситуацию, и соответственно увеличиваются цены в опте. Потом это будет транслироваться в розницу. Трансляция просто запаздывает», — объясняет руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.



Особо сильно рост цен в оптовом звене чувствуется на независимых заправках контейнерного типа, которые в этом году массово появились по всему городу и окрестностям. «Фонтанка» подробно писала, как устроен их бизнес. Прибыли десятков мелких участников рынка обеспечивались очень низкими оптовыми ценами, на волне экспортного эмбарго. Это позволяло им конкурировать с ВИНКами по цене, предлагая бензин порой на 7–9 рублей за литр дешевле.



Однако сегодня эта модель проходит первую проверку на прочность. В отличие от крупных нефтяников, бензиновая мелюзга не может позволить себе продавать топливо дешевле оптовой цены. Поскольку пока на основных нефтебазах еще остаются запасы бензина, купленного до повышения цен, они еще могут себе позволить быть дешевле официальных АЗС. Но эта разница стремительно сокращается.



«За неделю у нас бензин подорожал на 10 рублей за литр. Только за одну прошлую ночь — на три рубля», — рассказывает менеджер одной из независимых заправок на севере Петербурга. АИ-95 у него уже стоит 55 рублей , АИ-92 — 51 рубль . Можно сэкономить, если платить наличными. Тогда получится 51 и 47 рублей соответственно. «Всё очень дорожает, и скоро мы снова будем повышать цены. Как быть дальше — непонятно: продавать дороже, чем на заправках ВИНКов, мы не сможем — непонятно тогда, почему водители к нам будут ехать», — сетует предприниматель.

Ксения Киндеева, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

