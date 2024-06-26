Минус 7 рублей с литра. Впервые за многие годы у нефтяников появились реальные конкуренты на АЗС

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Невидимая рука рынка вернула на улицы Петербурга и окрестностей подзабытый формат топливной розницы. Частник с инвестициями и затратами в 100 раз меньше, чем у крупных сетей, со своими контейнерными АЗС уже отъел у мейджоров до 10% выручки. «Фонтанка» почти договорилась поставить у себя на даче такую АЗС, а заодно подробно узнала, как это работает, и как, вложив в мини-АЗС деньги, получить прибыль, а не тюремный срок.



Если коротко, то с 2007 года торговля топливом не требует лицензии. Достаточно купить на заводе контейнерную АЗС за несколько миллионов рублей и договориться о том, что раз в неделю к вам будет приезжать бензовоз заправлять резервуары. Бензин берется там же, где у обычных АЗС — на нефтебазах. По сути, тот же самый, с Киришского НПЗ. Купить его сейчас куда проще, чем искать какой-то суррогат и рисковать бизнесом.



В последний раз АИ-92 стоил в Петербурге 45 рублей за литр в начале 2021 года. С тех пор много чего произошло, и меньше 52 почти не найти. Так же больше трех лет назад АИ-95 стоил 48 рублей. Сейчас — 56–57. Занявшие почти 100% рынка Петербурга вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) приводят четкие и понятные объяснения, почему бензин из года в год дорожает примерно на 5–8% и не дешевеет, независимо от того, растут на бирже котировки или падают. Пытавшиеся работать параллельно с ними частные сети либо продались мейджорам, либо почти совсем ушли с рынка.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но в начале этого сезона случилось невероятное: впервые за многие годы конъюнктура рынка сложилась таким образом, что торговать бензином оказалось выгодно даже маленькому, никому неизвестному ИП. До сих пор на фоне очень дорогого доллара и значительного экспорта нефтепродуктов на рынке держалась экстремально высокая оптовая цена на топливо. К примеру, в сентябре тонна АИ-95 торговалась на бирже по 79,8 тыс. рублей, тонна АИ-92 — по 72,8. В переводе на литры выходило 60,22 и 54,45 соответственно.



Это было заведомо выше, чем цены на заправках в розницу. Выжить в таких условиях могли только те, кто имел прямой доступ к бензину — минуя оптовое звено. И хотя говорить, что АЗС ВИНКов получали бензин по себестоимости с заводов, неверно — внутри корпораций есть своя система расчетов и продаж, — ни одна из крупных сетей, несмотря на ценовые аномалии, убытка по итогам года не показала.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще до этого кризиса оптовые цены на бензин также позволяли зарабатывать на нем в рознице лишь считаные рубли, которые едва покрывали транспортные расходы и содержание дорогих комплексов АЗС. В Петербурге остались считаные единицы независимых станций, которые не то что не могли составлять конкуренцию ВИНКам, а просто перебивались с хлеба на воду и искали дополнительные заработки вроде поставок дизеля в коттеджные поселки.

Однако в конце 2023 года правительство РФ сперва ввело ограничения на экспорт бензина, а затем и вовсе ввело мораторий. Его производство резко пошло вниз (особенно на фоне массовых неполадок на российских НПЗ), но несмотря на это, на рынке возникло как минимум насыщение, а похоже, что и легкий избыток, так как цены на бирже резко пошли вниз. Да не просто пошли, а обрушились — с 60 рублей в пересчете на литр в сентябре до 35 рублей в январе за АИ-95. У АИ-92 картина была аналогичная. С дизтопливом все сложнее, структура его потребления отличается от бензиновой, так что и с ценами там было все не так драматично, хотя и они упали.



И свободный рынок дал о себе знать — за считаные месяцы в городе и пригородах появились сотни небрендированных частных заправок, главный аргумент которых — цена. Выяснилось, что если просто покупать бензин оптом и продавать его в розницу, можно ставить цену на 5–7 рублей ниже, чем у крупных сетей, да еще и зарабатывать на этом, отбивая инвестиции за год.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» заехала на две таких заправки. И подход к бизнесу у них демонстрирует большую вариативность. К примеру, на одной из них, на выезде из города по Выборгскому шоссе, стоят более чем привлекательные цены всего на два вида топлива — АИ-95 и АИ--92. Но есть нюанс. Принимает терминал только наличные. У нас наличных нет, только карточка. Уже готовимся отступать, как наши телодвижения замечает кассир в будке соседней газовой заправки: «Вам разменять?» Объясняем: нала нет, только карточка. «Вам сколько? Давайте я вам карточку пробью и дам наличные», — сервис, однако! К сожалению, больше 500 рублей она дать не может. Прикладываем карточку к ее терминалу, у нас списывается 500 рублей, взамен получаем 500-рублевую купюру.

В терминале на АЗС вставляем ее в купюроприемник, выбираем колонку с нужным топливом, наливаем. На экране вопрос: «Распечатать чек?» — «Да». Однако в ответ ничего не происходит. Чек так и не вылезает. Зато бензин честно наливается. Машина после этого едет вполне нормально — никаких вопросов.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вторая заправка выглядит более солидно. Неподалеку от Сертолово огорожено бетонным забором явно какое-то бывшее советское небольшое предприятие со свежими топливными резервуарами и четырьмя классическими колонками. Выбор топлива такой же. Колонка с дизелем стоит подальше. Процесс заправки ничем не отличается от классической сетевой АЗС.

Тут уже принимают карточки. Но опять же есть нюанс. Если платить налом, АИ-92 стоит 45 рублей, если карточкой, то 48. АИ-95 — 48 и 51 рубль соответственно. Раньше была еще одна опция, но теперь висит объявление: «Оплату переводом на карточку временно не принимаем». Получаем честный чек. В нем данные небольшого ООО с выручкой в 60 млн рублей и гендиректором и владельцем в одном лице, который, кроме как в этой фирме, больше нигде в коммерции не замечен. Профиль предпринимателя в соцсетях закрытый, номер телефона у других абонентов подписан, в числе прочего, как «Андрюха соляра».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Экономика частной АЗС, в целом, понятна. В опте АИ-95 сейчас доступен по 38–39 рублей за литр. Продают его на контейнерных заправках по 45. В среднем, в нормальном месте за сутки прокачивается 2–3 кубометра топлива, то есть, в кассе оказывается не меньше 100 тысяч. Колонки автоматические — зарплаты платить никому не надо. Основная статья накладных расходов — электричество где-то 10 тысяч в месяц. Налоги ИП платит каждый по-своему. А дальше, с налаженными продажами и стабильной выручкой, продавец пускается по своему уникальному пути сокращения расходов и наращиванию выручки.



«Нефтяной клуб СПб» насчитал в Петербурге и пригородах около 100 независимых контейнерных АЗС.

«Подавляющая часть таких «заправок» официально как АЗС не существует, это так называемый «серый» рынок. Тем не менее, эти АЗС отбирают значительные объемы реализации топлива с официального рынка, — рассказывает директор Петергофской нефтебазы Марат Муртазин, президент «Нефтяного клуба СПб». — Их собственники размещают такие контейнеры в районах массовой застройки, на парковках гипермаркетов, в промышленных зонах и в местах скопления транспортных средств, зачастую на участках, которые не предназначены для размещения официальных АЗС. Такие АЗС находятся вне поля зрения государственных органов».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам Марата Муртазина, опыт показывает, что появление одной такой контейнерной заправки сокращает прокачку расположенной неподалеку обычной сетевой АЗС на 10%. В целом их количество уже достигло значимой для рынка цифры.



Всего город потребляет около 6–7 тыс. м3 топлива в сутки, которые разливаются примерно на 450 официальных АЗС. То есть, речь о сумме около 350 млн рублей в день. Размах работы частников позволяет говорить о том, что на их долю теперь приходится до 10% от этого объема, а значит, сети вынуждены ежедневно делиться с ними примерно 35 млн рублей выручки. В месяц это миллиард.

«Сейчас маржинальность на бензине — рублей 7–8. Если место хорошее, вы будете проливать куба 2–3. На 92-м бензине рентабельность больше, чем на 95, рубля на 1,5», — рассказывает «Фонтанке» участник рынка контейнерных заправок.



Цена входа на рынок сильно отличается в зависимости от того, насколько сильно хочется сэкономить и как готовы рискнуть. В целом, самая простенькая контейнерная АЗС обойдется в 1,3–1,5 млн рублей. Это уже с топливораздаточной колонкой на два вида топлива, модулем приема денег, видеонаблюдением и всем, чтобы сразу же подключить ее к электричеству, заполнить резервуар бензином и начать продажи.

Выглядеть такая АЗС будет как большая бочка с пистолетами и электронным табло с купюроприемником. Раскрасить ее можно по своему усмотрению.

Более симпатичные — облицованные, красивые, модные — от 1,7 миллиона, в зависимости от объема резервуаров. Такие не стыдно ставить на своем участке, и почти не страшно в них заправляться. Хотя смысл тот же самый, что и в бочках.

И вот тут начинается развилка, когда начинающему нефтемагнату надо принять решение: экономить и рисковать или тратить больше, растягивая срок окупаемости, но спать спокойно.



Множество рекламных объявлений в поисковых сервисах и на сайтах объявлений ведут либо на сайт крупнейшего в стране производителя контейнерных АЗС в Копейске (Челябинская область), либо к местным производителям. В Петербурге их «Фонтанка» сходу насчитала три.

Вариантов очень много, неподготовленному человеку разобраться невозможно. Выбираем самое дешевое предложение — 1,3 миллиона, выглядит симпатично. Звоним, попадаем на представителя крупного российского завода. Разговор сразу принимает деловое русло:



— Мы можем поставить любой объем от 1 м3, забрендируем под ваши требования или наши дизайнеры помогут что-то подобрать. Срок производства прописывает до 70 дней в договоре, но по факту уложимся даже меньше, чем в два месяца, доставка за ваш счет, но мы посоветуем надежную транспортную компанию, они много привозят в Петербург, — рассказывает менеджер.



В присланном им коммерческом предложении — симпатичная и не стыдная АЗС с двумя емкостями по 10 м3 — для АИ-92 и АИ-95. В комплекте — автоматическая система пожаротушения, топливораздаточная колонка (2 шт.), шкаф автоматизации, агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны во взрывозащищенном исполнении, узел налива с фильтрами и многое другое. Из шика — бегущая строка (2 шт.), светодиодные светильники, с фотоэлементом по всему периметру заправки. Кроме того — терминал самообслуживания, с 17-дюймовым сенсорным экраном, комплект программного обеспечения, который позволяет принимать наличные, банковские карты и даже карты лояльности. Вместе с кучей другой необходимой мелочи, о которой новичок просто понятия не имеет, в коммерческом предложении цена — 1,95 (без НДС).

Вместе с коммерческим предложением менеджер доверительно сообщает: «Напоминаю, что это идет КАЗС по документам двустенная, все проверки на двустенную пройдет, будет расширительный бак стоять, куда тосол заливается. Но по факту одностенная. Если честно, то она и не нужна двустенная, это просто идет удорожание за двустенную». По его словам, проверить, и правда, невозможно, 80% КАЗС, которые установлены в нашем регионе — на самом деле одностенные.



«Если хотите, чтобы вам за 1,5–2 ваших миллиона прилетела статья 238 за оказание услуг ненадлежащего качества, можете брать эту», — сурово начинает разговор представитель одного из петербургских производителей. Он предлагает простую (на его взгляд) арифметику.

«10+10 м3 — это двадцать кубов. Двадцатикубовая бочка с обшивкой и каркасом, который необходим, весит около 6,5–7 тонн. По-другому конструкцию не сделать. 7 умножаем на 80 тысяч за тонну — это металл на металлобазе, — получается 560 тысяч голый металл. Без сварки, безо всего — просто листы на полу. Работа — если просто брать строительные расценки — просто балки сварить — стоит 90 рублей за килограмм. То есть просто работа стоит самый минимум еще около 600 тысяч рублей. Вот 600+560 — это тупо резервуар без обшивки.



Дальше, обшивать его надо какими-то металлокассетами, негорючим материалом. А не просто брезент по металлу натянуть, как некоторые делают. Если нормально обшивать, тысяч 200 панели будут стоить. Загрунтовать и лаком покрыть. С нормальной краской — тысяч 150 еще, в зависимости от площади. Вот у нас уже полтора миллиона. Это голая себестоимость.



Дальше — поставить двухрукавную колонку на два вида топлива. «Топазовская» колонка для торговли стоит 440 тысяч рублей. Плюс доставка-упаковка — 450. Уже два миллиона. Дальше — насос для заполнения резервуара. Стоит 110 тысяч рублей. Линия наполнения — 100 тысяч рублей.

Это мы еще ничего с вами не поставили дальше, а уже 2,2 миллиона. Вопрос. Когда вам говорят «два миллиона», это они вам что будут делать? Потом дальше, трубная обвязка, клапана, огнепреградители, краны — еще тысяч сто на одну бочку. Взрывозащищенный щит, по правилам МЧС, с тепловыми реле, с кабелями, — еще тысяч 100. Дальше — датчик на разгерметизацию, это еще 50. Датчик заземления — 20. Молниеотвод — тридцатка. Датчик уровней — по сто каждый Это я себестоимость говорю.

Дальше — терминал самообслуживания. Самый простой уличный — ну хорошо, 400. Это все без проволоки и газа для сварки — они тоже еще по 100 тысяч. Вот и выходим мы на 3,7–3,6 миллиона голая себестоимость. А завод должен хотя бы процентов 10 зарабатывать? Согласитесь, 10% рентабельность — это нормально. Итого — 3,9 миллиона. Вопрос: когда вам говорят «два» — это как?»



Монтаж и пусконаладка на участке будет стоить еще тысяч 100. От заказчика требуется трехфазный кабель на 10 кВт.

При этом петербургский специалист говорит, что может порекомендовать и «свою» топливную компанию. Цены у нее «в рынке», но если найдется что-то подешевле — пожалуйста.

Теперь главный вопрос, который возникает у человека, который лишь впервые узнает, что он сам может торговать бензином — кто меня будет проверять.

«МЧС и экологи, — коротко отвечает представитель петербургского завода. — Вы будете оператором пожароопасного объекта. При его установке вы обязаны уведомить МЧС об этом. Когда вы об этом заявляете, они обязаны прийти проверить. У вас должны быть в порядке все документы и проект. Есть нормативы, в которых четко сказано — что должно быть установлено на оборудовании, как должно быть установлено. Дальше, есть требования по расположению, требования по фундаментным работам, по контуру заземления, по молниезащите. Вы как заказчик готовите фундамент по нашим размерам. Мы даем техзадание — толщину, длину, глубину. Дальше вам нужно будет сделать регистрацию кассового аппарата в налоговой инспекции».



Звучит не очень сложно, если брать на веру, что весь необходимый пакет документов на АЗС будет поставлен с завода без ошибок.

Марат Муртазин предлагает не запрещать, а взять под контроль такие объекты, признав их полноценными участниками рынка и «вывести их из серой зоны». «Например, осуществлять обязательную регистрацию деятельности и включить в существующие правила пожарной, экологической безопасности, метрологического обеспечения исчерпывающие нормы по законной эксплуатации такого рода автозаправочных станций. Также у официальных операторов рынка присутствует мнение о необходимости возврата к лицензиям на деятельность АЗС, которая была отменена в 2007 году», — говорит президент «Нефтяного клуба СПб».

По сути, если они установлены по всем правилам и техническим требованиям, если не обманывают покупателей, доливают бензин и не превращают магическим образом 92-й бензин в 95-й, претензий к ним, по сути, никаких предъявить нельзя. Остается лишь наблюдать за оптовыми ценами на бензин — до тех пор, пока у частников есть возможность зарабатывать по 7–8 рублей с литра или даже меньше, экономическая база у этого бизнеса будет, и крупные сети АЗС будут нести потери.



Заправил полный бак Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

