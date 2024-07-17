    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 29

    1 м/с, вос

    761мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.09eur96.3

    Рост стоимости бензина АИ-95 станет предметом проверки ФАС. Оптовая цена обновила максимум 2024 года

    263
    2 комментария

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребует от нефтяных компаний предоставить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости бензина АИ-95. В начале текущей недели оптовая цена на бензин указанной марки обновила максимум 2024 года.

    Послать соответствующий запрос предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли было решено 17 июля на Биржевом комитете ведомства.

    Там также обсудили проведение работ по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже в связи с сезонным повышением спроса именно на эту марку бензина.

    Непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня, а 15 июля оптовая стоимость Аи-95 преодолела отметку в 70 тысяч рублей за тонну. Выше была лишь стоимость в сентябре 2023 года, пока правительство не запретило экспорт бензина. По данным «Ъ», Аи-95 не хватает даже с учетом того, что топливо практически не вывозится за пределы страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Бензин аи-95СтоимостьЦенаФАСПроверка
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    SPbCitizen17 Июл 2024 в 21:27
    А рост цен на солярку проверить не хотят? Уже больше 65 рублей. 95й значительно дешевле, про 92й - молчу. А ведь солярка в нулевые ( и раньше) была дешевле 92го. Что случилось то, что она вдруг настолько дороже стала?
    +0−0
    VKuser27909217 Июл 2024 в 21:26
    Езжу на машине мало, заправляюсь редко. Вчера заправлялся на Тебойле, решил под жару залить их сотый. 74.80 за литр. Впечатляет.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close