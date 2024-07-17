Рост стоимости бензина АИ-95 станет предметом проверки ФАС. Оптовая цена обновила максимум 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребует от нефтяных компаний предоставить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости бензина АИ-95. В начале текущей недели оптовая цена на бензин указанной марки обновила максимум 2024 года.
Послать соответствующий запрос предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли было решено 17 июля на Биржевом комитете ведомства.
Там также обсудили проведение работ по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже в связи с сезонным повышением спроса именно на эту марку бензина.
Непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня, а 15 июля оптовая стоимость Аи-95 преодолела отметку в 70 тысяч рублей за тонну. Выше была лишь стоимость в сентябре 2023 года, пока правительство не запретило экспорт бензина. По данным «Ъ», Аи-95 не хватает даже с учетом того, что топливо практически не вывозится за пределы страны.