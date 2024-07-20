Пробки в день закрытия ЗСД. На Савушкина стоят 3 часа, дамбу парализовало ДТП с грузовиком

Грузовик въехал в отбойник на ремонтируемом участке дамбы в Кронштадте днем 20 июля, сообщает читатель «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
Предположительно, пострадавшего забрала скорая. По данным «Яндекса», на внешней стороне КАД перед въездом в Кронштадт с севера пробка растянулась на 7,2 км. В ней можно потерять 1 час 20 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 15 минут.
Пробки сохраняются и в Приморском районе, где перекрыт Приморский проспект. В 14:24 «Яндекс» зафиксировал необычно плотную пробку на Приморском шоссе и улице Савушкина длиной 7,4 километра, в которой можно потерять 3 часа 7 минут. Обычно этот участок можно проехать за 56 минут. Загруженность Приморского проспекта в центр составляет 10 баллов.
Кроме того, плотную пробку сервис видит на Выборгском шоссе от Заречной улицы до Приозерского шоссе (5,3 км, можно потерять 1 час 18 минут против обычных 13 минут).
Загруженность дорог Петербурга днём составляет 4 балла, что на 1 выше обычного.