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    Пробки в день закрытия ЗСД. На Савушкина стоят 3 часа, дамбу парализовало ДТП с грузовиком

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    Грузовик въехал в отбойник на ремонтируемом участке дамбы в Кронштадте днем 20 июля, сообщает читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Предположительно, пострадавшего забрала скорая. По данным «Яндекса», на внешней стороне КАД перед въездом в Кронштадт с севера пробка растянулась на 7,2 км. В ней можно потерять 1 час 20 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 15 минут.

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    Пробки сохраняются и в Приморском районе, где перекрыт Приморский проспект. В 14:24 «Яндекс» зафиксировал необычно плотную пробку на Приморском шоссе и улице Савушкина длиной 7,4 километра, в которой можно потерять 3 часа 7 минут. Обычно этот участок можно проехать за 56 минут. Загруженность Приморского проспекта в центр составляет 10 баллов.

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    Кроме того, плотную пробку сервис видит на Выборгском шоссе от Заречной улицы до Приозерского шоссе (5,3 км, можно потерять 1 час 18 минут против обычных 13 минут).

    Загруженность дорог Петербурга днём составляет 4 балла, что на 1 выше обычного.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    На ЗСД сегодня масштабные ограничения движения в связи с велоэтапом триатлона «Медный всадник», подробнее о них читайте на «Фонтанке». Также 20 и 21 июля в связи с соревнованиями перекрывают и городскую улично-дорожную сеть. В частности, сегодня с 3:30 до 17:00 частично закрыт проезд по Приморскому проспекту и Приморскому шоссе.

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