Соревнования по триатлону «Медный всадник» перекроют дороги в Петербурге

В грядущие выходные, 20 и 21 июля, в Петербурге пройдут соревнования по триатлону на среднюю и длинную дистанцию «Медный всадник». Для их проведения будут перекрывать городские улицы в Петроградском и Приморском районах и Западный скоростной диаметр, а ограничения парковки стартуют уже 19 июля.
С полуночи 19 июля до 17:00 20 июля запретят парковаться на Приморском проспекте у 3-го Елагина моста, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Аналогичные ограничения с 0:00 до 12:00 20 июля будут действовать на Северной дороге от дома 12 до Южной дороги, а с 0:00 до 22:00 20 июля — на набережной Мартынова от Рюхиной улицы до Бодрова переулка.
Перекрывать движение транспорта будут на следующих участках городской дорожной сети:
- с 3:30 до 17:00 20 июля — по Приморскому проспекту в направлении от улицы Савушкина до дома 65 и Приморскому шоссе в направлении от улицы Савушкина у Лахта-центра до улицы Савушкина у Планерной улицы;
- с 4:00 до 12:00 20 июля — по Северной дороге от Велосипедной аллеи до Южной дороги;
- с 4:00 до 22:00 20 июля — по набережной Мартынова от Бодрова переулка до Рюхиной улицы и по набережной Гребного канала;
- с 4:00 20 июля до 17:00 21 июля — по Теннисной, Центральной, Велосипедной, Футбольной аллеям.
Велоэтап триатлона пройдет по ЗСД. В связи с этим, по информации «Магистрали северной столицы», 20 июля на магистрали закроют:
- с 3:30 до 14:00 — участок от трассы «Скандинавия» до съезда на Благодатную улицу в южном направлении;
- с 4:00 до 14:00 — съезды в южном направлении с набережной Макарова на ЗСД, с ЗСД на проспект Крузенштерна и наоборот, с ЗСД на набережную Екатерингофки и наоборот, с ЗСД на Благодатную улицу;
- с 3:30 до 16:00 — участок ЗCД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова в южном направлении, а также съезды в южном направлении с трассы «Скандинавия», Зеленогорского и Нового шоссе на ЗСД, с ЗСД на Левашовское шоссе и наоборот, с КАД (Север) на ЗСД, с ЗСД на Шуваловский проспект и наоборот, с ЗСД на Богатырский проспект и наоборот, с ЗСД на КАД (Север) в направлении Выборгского шоссе, а также с ЗСД на набережную Макарова в южном и северном направлениях.
- с 3:30 до 17:00 закрыто движение по съезду с ЗСД на Приморский проспект в южном направлении.