Соревнования по триатлону «Медный всадник» перекроют дороги в Петербурге

В грядущие выходные, 20 и 21 июля, в Петербурге пройдут соревнования по триатлону на среднюю и длинную дистанцию «Медный всадник». Для их проведения будут перекрывать городские улицы в Петроградском и Приморском районах и Западный скоростной диаметр, а ограничения парковки стартуют уже 19 июля.



С полуночи 19 июля до 17:00 20 июля запретят парковаться на Приморском проспекте у 3-го Елагина моста, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Аналогичные ограничения с 0:00 до 12:00 20 июля будут действовать на Северной дороге от дома 12 до Южной дороги, а с 0:00 до 22:00 20 июля — на набережной Мартынова от Рюхиной улицы до Бодрова переулка.