ЗСД ждут масштабные перекрытия. Там пройдет велоэтап триатлона «Медный всадник»

В субботу, 20 июля, Западный скоростной диаметр Петербурга примет велосипедный этап соревнований по триатлону «Медный всадник». Спортсменам предстоит преодолеть по магистрали дистанции в 90 или 180 километров, а водителям — искать объезд.
С 3:30 до 14:00 20 июля перекроют движение транспорта по ЗCД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на Благодатную улицу в направлении с севера на юг, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». В направлении с юга на север проезд будет возможен. Также в южном направлении с 4:00 до 14:00 будут закрыты съезды:
- с набережной Макарова на ЗСД;
- с ЗСД на проспект Крузенштерна;
- с проспекта Крузенштерна на ЗСД;
- с ЗСД на набережную Екатерингофки;
- с набережной Екатерингофки на ЗСД;
- с ЗСД на Благодатную улицу.
С 3:30 до 16:00 закроют движение по ЗCД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова в направлении с севера на юг. В северном направлении проезд останется свободен. На этот же период закроют съезды:
- с трассы «Скандинавия» на ЗСД в южном направлении;
- с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении;
- с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении при движении от Белоострова;
- с Нового шоссе на ЗСД в южном направлении;
- с ЗСД на Левашовское шоссе в южном направлении;
- с ЗСД на КАД в направлении Выборгского шоссе;
- с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении;
- с КАД на ЗСД в южном направлении;
- с ЗСД на Шуваловский проспект;
- с Шуваловского проспекта на ЗСД в южном направлении;
- с ЗСД на Богатырский проспект в южном направлении;
- с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении;
- с ЗСД на набережную Макарова в южном направлении;
- с ЗСД на набережную Макарова в северном направлении.
Наконец, с 3:30 до 17:00 перекроют съезд с ЗСД на Приморский проспект в южном направлении.
Также напомним, что 20 и 21 июля в связи с соревнованиями будут перекрывать и городскую улично-дорожную сеть. С 3:30 до 17:00 20 июля частично закроют проезд по Приморскому проспекту и Приморскому шоссе. С 4:00 до 12:00 20 июля перекроют Северную дорогу от Велосипедной аллеи до Южной дороги, а до 22:00 20 июля — набережную Мартынова от Бодрова переулка до Рюхиной улицы и набережную Гребного канала. Наконец, до 17:00 21 июля будут закрыты для транспорта Теннисная, Центральная, Велосипедная и Футбольная аллеи. Ограничения парковки стартовали еще в полночь 19 июля.