ЗСД ждут масштабные перекрытия. Там пройдет велоэтап триатлона «Медный всадник»

В субботу, 20 июля, Западный скоростной диаметр Петербурга примет велосипедный этап соревнований по триатлону «Медный всадник». Спортсменам предстоит преодолеть по магистрали дистанции в 90 или 180 километров, а водителям — искать объезд.



С 3:30 до 14:00 20 июля перекроют движение транспорта по ЗCД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на Благодатную улицу в направлении с севера на юг, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». В направлении с юга на север проезд будет возможен. Также в южном направлении с 4:00 до 14:00 будут закрыты съезды:

с набережной Макарова на ЗСД;

с ЗСД на проспект Крузенштерна;

с проспекта Крузенштерна на ЗСД;

с ЗСД на набережную Екатерингофки;

с набережной Екатерингофки на ЗСД;

с ЗСД на Благодатную улицу.

С 3:30 до 16:00 закроют движение по ЗCД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова в направлении с севера на юг. В северном направлении проезд останется свободен. На этот же период закроют съезды: с трассы «Скандинавия» на ЗСД в южном направлении;

с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении;

с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении при движении от Белоострова;

с Нового шоссе на ЗСД в южном направлении;

с ЗСД на Левашовское шоссе в южном направлении;

с ЗСД на КАД в направлении Выборгского шоссе;

с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении;

с КАД на ЗСД в южном направлении;

с ЗСД на Шуваловский проспект;

с Шуваловского проспекта на ЗСД в южном направлении;

с ЗСД на Богатырский проспект в южном направлении;

с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении;

с ЗСД на набережную Макарова в южном направлении;

с ЗСД на набережную Макарова в северном направлении.

Наконец, с 3:30 до 17:00 перекроют съезд с ЗСД на Приморский проспект в южном направлении.